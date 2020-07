OSMOZIS : Croissance du chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de l'année malgré l'impact anticipé du Covid-19 - Forte progression de l'IoT

Communiqué de Presse

Clapiers, le 7 Juillet 2020

CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES SUR LES 9 PREMIERS MOIS DE L'ANNÉE MALGRÉ L'IMPACT ANTICIPÉ DU COVID-19 - FORTE PROGRESSION DE L'IoT

Chiffre d'affaires en hausse de +4,4% sur les neuf premiers mois de l'année ;

Impact Covid-19 proche de 570 k€ sur les abonnements WiFi durant le 3 ème trimestre ;

Montée en puissance confirmée de l'IoT, +31% sur les 9 premiers mois de l'année ;

Perspectives d'exercice à l'équilibre en cas de maintien de la consommation de données au 4ème trimestre.

La société OSMOZIS (FR0013231180 - ALOSM) premier opérateur de réseaux LoRaWan/WiFi multi-services dédiés aux campings et résidences de vacances en Europe, présente son chiffre d'affaires depuis le début de l'exercice 2019-2020 (période du 1er septembre 2019 au 31 mai 2020).

Données non auditées - en k€ 2018-2019 2019-2020 Variation nette 1er trimestre 626 795 +27,0 % 2ème trimestre 1 545 2 335 +51,1 % 3ème trimestre 2 247 1 484 -34,0 % Cumul 9 mois 4 418 4 614 +4,4 % 4ème trimestre 4 049 - - Cumul 12 mois 8 467 - -

Données non auditées - en k€ 9 mois

2018-2019 9 mois

2019-2020 Variation nette ACCÈS INTERNET 3 906 3 944 +1,0% dont France 3 466 3 501 +1,0% dont hors France 440 443 +0,7% INTERNET DES OBJETS 512 670 +30,9% dont France 491 642 +30,8% dont hors France 21 28 +33,3% TOTAL GROUPE 4 418 4 614 +4,4%

Le troisième trimestre (du 1er mars 2020 au 31 mai 2020) s'est déroulé, en grande partie, durant le confinement des populations en France ainsi que du reste de l'Europe. Les établissements d'hôtellerie de plein air ont naturellement été fermés pour cause sanitaire durant la quasi-totalité du trimestre, entrainant une diminution anticipée (voir communiqué du 21 avril) de la consommation de données wifi de l'offre « Partage » proche de 570 k€ (6,7 % du chiffre d'affaires annuel 2018-2019) par rapport à la même époque lors de l'exercice précédent.

Cependant, grâce à la mise en œuvre d'un plan de continuité d'activité, le Groupe a pu maintenir une exploitation quasi-normale, que ce soit en termes d'interventions sur sites ou de services clients, permettant de maintenir la dynamique de déploiement de nouvelles installations.

Dans ce contexte, le chiffre d'affaires d'Osmozis s'élève à 4 614 K€, à l'issue des neuf premiers mois de l'année, en croissance de 4,4 % par rapport à la même période l'an dernier. Toutes les activités contribuent à cette progression :

Le chiffre d'affaires ACCÈS INTERNET s'établit à 3 944 K€, en croissance de +1,0% malgré l'impact de la crise sanitaire, grâce au succès des offres Premium sur la base d'un parc en légère augmentation (292 630 emplacements contre 288 789 un an plus tôt) suite à l'apport de l'acquisition d'EWI-Médiawifi, consolidé depuis le 25 mai 2019 ;

Le chiffre d'affaires INTERNET DES OBJETS s'élève à 670 K€ en croissance soutenue de +30,9%, toujours porté par l'enrichissement continu de l'offre. À noter que les clients de l'ex-EWI-Médiawifi ne génèrent encore qu'une part infime des revenus issus des services connectés et offrent ainsi un important potentiel de montée en puissance.

La croissance est portée par la France à +4,7%, représentant toujours 90% de l'activité, de même que l'International qui ressort en progression de +2,2 % sur la période.

PERSPECTIVES D'UN EXERCICE À L'ÉQUILIBRE EN CAS DE MAINTIEN DE LA CONSOMMATION DE DONNÉES DURANT L'ÉTÉ

À moyen terme, Osmozis entend poursuivre son développement commercial, tout en maintenant sa trajectoire de rentabilité, en se concentrant sur les trois axes stratégiques suivants :

L'augmentation des revenus par emplacement, avec la montée en puissance de la vente de l'INTERNET DES OBJETS (IoT) dont la gamme et le potentiel commercial se sont fortement renforcés durant l'exercice en lien avec le contexte sanitaire actuel, avec notamment la solution LoRaWan de serrure connectée OsmoKey.

La conquête commerciale, principalement par de la croissance externe en Europe. Outre l'apport immédiat de chiffre d'affaires additionnel, cette stratégie offrirait d'importantes synergies par l'ajout des services connectés et un pilotage centralisé depuis la France ;

Le contrôle strict des charges d'exploitations et la rationalisation de la structure des sociétés acquises. Ce travail devrait être visible au second semestre de l'exercice.

Dans ce cadre et compte tenu du contexte actuel, Osmozis conditionne la réalisation d'un nouvel exercice profitable à ses revenus du 4ème trimestre. En effet, dans le cas d'un maintien cet été d'un niveau d'abonnements d'accès Internet semblable à celui enregistré lors de l'été 2019, Osmozis devrait atteindre à nouveau l'équilibre financier sur l'exercice.

Prochain rendez-vous :

Publication du chiffre d'affaires 2019-2020, le 13 octobre 2020



À PROPOS D'OSMOZIS

Spécialiste des vacances connectées en Europe, OSMOZIS est un fournisseur et opérateur majeur de réseaux Wifi et de l'Internet des Objets (IoT) dédiés aux campings et aux résidences de vacances. En 15 ans, le Groupe a construit et acquis un parc installé et propriétaire de plus de 29 000 équipements WiFi/LoRaWan sur environ 2000 sites en Europe.

L'offre OSMOZIS est une solution complète de services connectés pour les espaces de vacances (accès Internet Haut Débit pour les vacanciers et services connectés professionnels pour aider les exploitants) construite sur la base de technologies innovantes dans l'Internet des Objets embarquant des technologies d'architecture brevetées en Europe. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 8,5 M€ lors de l'exercice clos le 31 août 2019.

Plus d'informations sur www.OSMOZIS-bourse.com

