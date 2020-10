OSMOZIS : Chiffre d'affaires annuel 2019-2020

Communiqué de Presse

Clapiers, le 8 octobre 2020

CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2019-2020

Chiffre d'affaires en légère contraction liée à la moindre consommation de données au dernier trimestre en raison de la crise sanitaire (impact d'environ 1,5 M€ sur les revenus de l'offre « partage ») ;

Montée en puissance confirmée de l'IoT, en croissance de +25% ;

Perspective d'EBE positif confirmée pour l'ensemble de l'exercice.

La société OSMOZIS (FR0013231180 - ALOSM) premier opérateur de réseaux LoRaWan/WiFi multi-services dédiés aux campings et résidences de vacances en Europe, présente son chiffre d'affaires pour l'exercice 2019-2020 (période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020).

Données non auditées - en k€ 2018-2019 2019-2020 Variation nette ACCÈS INTERNET 7 800 7 046 -9,7% dont France 7 268 6 780 -6,7% dont hors France 532 266 -50,0% INTERNET DES OBJETS 667 834 +25,0% dont France 654 814 +24,5% dont hors France 13 20 +53,8% TOTAL GROUPE 8 467 7 880 -6,9%

Données non auditées - en k€ 2018-2019 2019-2020 Variation nette 1er trimestre 626 795 +27,0% 2ème trimestre 1 545 2 335 +51,1% 3ème trimestre 2 247 1 484 -34,0% 4ème trimestre 4 049 3 266 -19,4% Cumul 12 mois 8 467 7 880 -6,9%

Le second semestre (du 1er mars 2020 au 31 août 2020) s'est déroulé dans un contexte de crise sanitaire mondiale impliquant, dans un premier temps, le confinement des populations en France, puis de nombreuses barrières à la mobilité. Les établissements d'hôtellerie de plein air ont concomitamment été fermés avant la période estivale (période équivalent au troisième trimestre de l'exercice).

Leur réouverture progressive au quatrième trimestre (juin à août), ainsi que la réduction drastique des flux de touristes étrangers, ont entrainé une diminution de la consommation de données WiFi de l'offre « partage » d'environ 1,5 M€ (-33%) par rapport à l'exercice précédent. En effet, les touristes étrangers sont bien plus consommateurs de données WiFi que les vacanciers français, du fait d'abonnements mobiles 4G faiblement dotés en data Internet. En conséquence, la part de leur contribution à l'offre partage est passée de 45% en 2018-2019, à 13% cette année.

Dans ce contexte complexe pour l'industrie du tourisme de plein air, la forte croissance du chiffre d'affaires d'Osmozis enregistrée au premier semestre et la mise en place de mesures pour accompagner la réouverte des sites au second semestre ont permis d'atteindre un chiffre d'affaire global de 7 880 k€ à l'issue de l'exercice 2019-2020, en contraction limitée de 6,9% par rapport à l'exercice précédent et en baisse de 19,1% par rapport au chiffre d'affaires proforma 2018-2019, intégrant l'activité d'EWI-Médiawifi sur 12 mois (1 720 K€), avec le détail par activité suivant :

Le chiffre d'affaires ACCÈS INTERNET s'établit à 7 046 k€, en baisse de 9,7%, malgré une légère expansion du réseau (+2% à 294 100 emplacements) et le succès de l'offre premium (35% du chiffres d'affaires de l'accès Internet, en hausse de 5 points en un an). Au second semestre, la crise sanitaire a ralenti le rythme de déploiement des nouvelles installations du fait de la réouverture tardive des établissements.

s'établit à 7 046 k€, en baisse de 9,7%, malgré une légère expansion du réseau (+2% à 294 100 emplacements) et le succès de l'offre premium (35% du chiffres d'affaires de l'accès Internet, en hausse de 5 points en un an). Au second semestre, la crise sanitaire a ralenti le rythme de déploiement des nouvelles installations du fait de la réouverture tardive des établissements. Le chiffre d'affaires INTERNET DES OBJETS s'élève à 834 k€ en croissance soutenue de +25,0%, toujours porté par l'enrichissement continu de l'offre avec notamment les nouveaux services OsmoWater (Gestion et économie de l'eau) et OsmoKey (Serrures connectées). À noter que les clients de l'ex-EWI-Médiawifi sont toujours un important réservoir de croissance dans ce domaine, avec une montée en puissance prévue en 2021.

L'activité s'est répartie à 96% en France (+2,8 points) et 4% à l'étranger reflétant, hors France, la plus faible contribution de la consommation de données et les revenus encore faibles, mais en forte croissance, issus de l'IoT.

PERSPECTIVES D'UN UN EBE LÉGÈREMENT POSITIF MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE GRÂCE AU TRAVAIL SUR LA STRUCTURE DE COÛTS

Dans ce contexte de recul maîtrisé des revenus, grâce aux synergies avec EWI-Médiawifi notamment sur la mutualisation des achats et les fonctions transverses, ainsi que le travail entrepris sur la structure des coûts et une masse salariale stable (pas de recours au chômage partiel), Osmozis devrait atteindre un nouvel EBE légèrement positif lors de cet exercice conformément à l'objectif annoncé, et ce, malgré la baisse des revenus de l'ACCES INTERNET. Après prise en compte de dotations aux amortissements légèrement supérieures à celles enregistrées en 2018-2019, le résultat net devrait ressortir à environ (1,5 M€) plutôt qu'à l'équilibre, dans le cas où la consommation de données aurait été stable par rapport à 2018-2019.

À moyen terme, Osmozis entend poursuivre son développement commercial, tout en maintenant sa trajectoire de rentabilité, en se concentrant sur les axes stratégiques suivants :

L'augmentation des revenus par emplacement, avec la montée en puissance de la vente de l'INTERNET DES OBJETS (IoT) dont la gamme et le potentiel commercial se sont fortement renforcés durant l'exercice en lien avec le contexte sanitaire actuel, avec notamment la solution LoRaWan de serrure connectée OsmoKey, qui s'est imposée comme une solution novatrice pour permettre la réouverture de campings.

La conquête commerciale, passera à l'avenir notamment par de la croissance externe en Europe. Ce projet, qui a pris du retard du fait de la crise sanitaire, devrait intervenir en 2021. Outre l'apport immédiat de chiffre d'affaires additionnel, cette stratégie offrirait d'importantes synergies par l'ajout des services connectés et un pilotage centralisé depuis la France ;

La poursuite de la rationalisation de la structure de la société et le strict contrôle des charges d'exploitation.

Prochain rendez-vous :

Publication des résultats annuels 2019-2020, le 22 décembre 2020



À PROPOS D'OSMOZIS

Spécialiste des vacances connectées en Europe, OSMOZIS est un fournisseur et opérateur majeur de réseaux Wifi et de l'Internet des Objets (IoT) dédiés aux campings et aux résidences de vacances. En 15 ans, le Groupe a construit et acquis un parc installé et propriétaire de plus de 29 000 équipements WiFi/LoRaWan sur environ 2000 sites en Europe.

L'offre OSMOZIS est une solution complète de services connectés pour les espaces de vacances (accès Internet Haut Débit pour les vacanciers et services connectés professionnels pour aider les exploitants) construite sur la base de technologies innovantes dans l'Internet des Objets embarquant des technologies d'architecture brevetées en Europe. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 7,9 M€ lors de l'exercice clos le 31 août 2020.

Plus d'informations sur www.OSMOZIS-bourse.com

