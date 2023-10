OSMOZIS : Calendrier financier 2023-2024

Communiqué de Presse

Clapiers, le 17 octobre 2023

CALENDRIER FINANCIER 2023-2024

OSMOZIS (FR0013231180 - ALOSM), le spécialiste de la transition digitale des campings et villages vacances , publie son agenda de communication financière pour l'exercice 2023-2024 (période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024).

Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2023-2024 :mardi 16 janvier 2024 après bourse

Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2023-2024:mardi 9 avril 2024 après bourse

Résultats semestriels 2023-2024:lundi 10 juin 2024 après bourse

Chiffre d'affaires du 3 e trimestre 2023-2024:lundi 8 juillet 2024 après bourse

Chiffre d'affaires annuel 2023-2024:lundi 14 octobre 2024 après bourse

Résultats annuels 2023-2024:lundi 16 décembre 2024 après bourse

Ce calendrier est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié si nécessaire. Toutes les publications interviendront après la clôture du marché Euronext Growth.

À PROPOS D'OSMOZIS

Spécialiste de la transformation numérique des campings et résidences de vacances en Europe, OSMOZIS propose aujourd'hui à ses clients des solutions complètes d'optimisation et de gestion dématérialisée de leurs centres de vacances. En 17 ans, le Groupe a construit, acquis un parc installé, et possède près de 40 000 équipements WiFi/LoRaWan sur plus de 2 600 sites en Europe.

L'offre OSMOZIS est une solution complète de services connectés pour les espaces de vacances (accès Internet Haut Débit pour les vacanciers et services connectés professionnels pour aider les exploitants) construite sur la base de technologies innovantes dans l'Internet des Objets embarquant des technologies d'architectures brevetées en Europe. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 12,8 M€ lors de l'exercice clos le 31 août 2023.

CONTACT INVESTISSEURS

OSMOZIS

Gérard TREMBLAY

Président-Directeur Général

Tél. : 04 34 48 00 18

investisseurs@OSMOZIS.com







ACTUS finance & communication

Grégoire Saint-Marc

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 94

Osmozis@actus.fr CONTACTS PRESSE

La Toile des Medias

David PILO & Sylwia RUS

Relations Presse Métiers

Tél. : 04 66 72 68 55 / 06 20 67 70 37

dpilo@latoiledesmedias.com /

sylwia@latoiledesmedias.com





ACTUS finance & communication

Anne-Charlotte Dudicourt

Relations Presse Financière

Tél. : 06 24 03 26 52

Acdudicourt@actus.fr