Osmozis: acquisition de Camping Connect au Royaume-Uni

(CercleFinance.com) - Osmozis annonce l'acquisition, au Royaume-Uni, de Camping Connect, un fournisseur britannique de solutions WiFi destinées à l'industrie des loisirs (campings, villages vacances), qui offrirait 'de fortes synergies commerciales avec Osmozis'.



Sur l'exercice 2022-23, s'achevant le 31 octobre 2023, Camping Connect devrait atteindre un chiffre d'affaires estimé de 1,9 ME.



Osmozis compte intégrer les 14 collaborateurs de la société ainsi que les deux entrepreneurs qui la dirigent, pour qu'ils poursuivent le développement de l'entreprise à leur poste actuel.



Le montant de l'acquisition de 100% des actions de Camping Connect s'établit à 2,2 ME. Il sera versé pour 70% en numéraire, grâce au produit de la levée de fonds réalisée en 2023, et pour 30% en actions d'Osmozis autodétenues, valorisées sur la base d'un prix fixe par action de 10,25 euros





