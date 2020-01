OSMOZIS : 1ER TRIMESTRE 2019-2020 EN CROISSANCE DE +27% ET CONFIRMATION DE L'AMBITION D'UN EXERCICE RENTABLE

Clapiers, le 14 janvier 2020

1ER TRIMESTRE 2019-2020 EN CROISSANCE DE +27% ET CONFIRMATION DE L'AMBITION D'UN EXERCICE RENTABLE

La société OSMOZIS (FR0013231180 - ALOSM), premier opérateur de réseaux LoRaWan et WiFi multi-services dédiés aux campings et résidences de vacances en Europe, présente son chiffre d'affaires du 1er trimestre de l'exercice 2019-2020 (période du 1er septembre au 30 novembre 2019) qui confirme la bonne orientation commerciale du Groupe et l'intégration réussie d'EWI-Médiawifi.

CROISSANCE ORGANIQUE ET APPORT DE L'ACQUISITION

Données non auditées - en K€ T1

2018-2019 T1

2019-2020 Variation nette ACCÈS INTERNET 555 695 +25,2% dont France 525 658 +25,3% dont hors France 30 37 +23,3% SERVICES CONNECTÉS 71 100 +40,8% dont France 70 95 +35,7% Dont hors France 1 5 - TOTAL GROUPE 626 795 +27,0%

Le chiffre d'affaires d'OSMOZIS du premier trimestre 2019-2020 s'élève à 795 K€, en croissance de +27,0% par rapport au premier trimestre 2018-2019. Cette performance est à la fois le fruit d'une croissance organique de 5%, portée par les services connectés, et de l'apport de d'EWI-Médiawifi, dont le plan d'intégration s'est achevé fin juin 2019. Par source de revenus :

le chiffre d'affaires ACCES INTERNET s'établit à 695 K€, en progression de +25,2% par rapport au premier trimestre de l'exercice précédent, du fait de la croissance du parc sur l'année écoulée (289 424 emplacements au 30 novembre 2019 contre 241 120 un an plus tôt) et la montée en puissance des offres Premium.

s'établit à 695 K€, en progression de +25,2% par rapport au premier trimestre de l'exercice précédent, du fait de la croissance du parc sur l'année écoulée (289 424 emplacements au 30 novembre 2019 contre 241 120 un an plus tôt) et la montée en puissance des offres Premium. le chiffre d'affaires SERVICES CONNECTÉS s'élève à 100 K€, en forte croissance de +40,8%, porté notamment par les services professionnels OsmoCam (vidéo surveillance) et OsmoAlert (alertes sonores), ainsi que par l'enrichissement continu de l'offre. Les services connectés représentent une part croissante du chiffre d'affaires total, passant de 11,3% au premier trimestre 2018-2019, à 12,6% à fin novembre 2019.

De plus durant ce trimestre, Osmozis a tiré profit des premières synergies commerciales issues de l'intégration d'EWI avec notamment plusieurs succès pour l'offre OSMOFIBRE lancée en septembre 2019 et les premières ventes de services connectés aux clients issus de l'acquisition.

Sur les trois premiers mois de l'année, la croissance a été portée aussi bien par la France (+26% et 95% du chiffre d'affaires) que par l'international (+35%).

CONFIRMATION DE L'AMBITION D'UN EXERCICE 2019-2020 RENTABLE ET GÉNÉRATEUR DE TRÉSORERIE

À moyen terme, Osmozis entend poursuivre son développement commercial, tout en maintenant sa trajectoire de rentabilité, en se concentrant sur les deux axes stratégiques suivants :

L'augmentation des revenus par emplacement, par la montée en puissance de la vente de services connectés dont la gamme et le potentiel commercial se sont fortement renforcés durant l'exercice ;

La conquête commerciale, principalement par de la croissance externe en Europe. Outre l'apport immédiat de chiffre d'affaires additionnel, cette stratégie offre d'importantes synergies par l'ajout des services connectés et un pilotage centralisé depuis la France.

Au-delà de ces axes de développement, le Groupe souhaite donner la priorité sur l'exercice 2019-2020 à l'augmentation structurelle de sa rentabilité et de sa capacité de génération de trésorerie et anticipe ainsi un nouvel exercice profitable en 2019-2020.

Afin de poursuivre activement sa stratégie et ses projets de croissance externe, Osmozis a réalisé en décembre 2019 une levée de fonds de 4 M€ via l'émission d'obligations convertibles en actions. Cette levée de fonds offre le levier financier nécessaire pour mener à bien l'ambition d'une acquisition en France ou en Europe au cours de l'année tout en préservant les équilibres bilantiels.

Prochain rendez-vous :

Publication de son chiffre d'affaires du premier semestre 2019-2020, le 1er avril 2020.

À PROPOS D'OSMOZIS

Spécialiste des vacances connectées en Europe, OSMOZIS est un fournisseur et opérateur majeur de réseaux Wifi et de l'Internet des Objets (IoT) dédiés aux campings et aux résidences de vacances. En 15 ans, le Groupe a construit et acquis un parc installé et propriétaire de plus de 29 000 équipements WiFi/LoRaWan sur environ 2000 sites en Europe.

L'offre OSMOZIS est une solution complète de services connectés pour les espaces de vacances (accès Internet Haut Débit pour les vacanciers et services connectés professionnels pour aider les exploitants) construite sur la base de technologies innovantes dans l'Internet des Objets embarquant des technologies d'architecture brevetées en Europe. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires proforma de 9,7 M€ lors de l'exercice clos le 31 août 2019.

Plus d'informations sur www.OSMOZIS-bourse.com

