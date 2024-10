OSMOSUN : Résultats semestriels 2024

Résultats fortement impactés par l'attentisme conjoncturel du marché et la phase d'investissements du Groupe pour cibler les projets de plus grande taille

Trésorerie brute de 4,2 M€ au 30 juin 2024 (2,1 M€ nette des dettes financières)

Réorganisation du Groupe et évolution de la gouvernance pour s'adapter au contexte et accélérer la transformation des projets

Chartres, le 29 octobre 2024 - OSMOSUN ® , acteur de référence dans les solutions de dessalement d'eau de mer et d'eau saumâtre par énergie solaire, annonce ses résultats semestriels 2024 [1] , clos le 30 juin 2024. (Code ISIN : FR001400IUV6 – Mnémonique : ALWTR)

Résultats semestriels 2024

En k€ S1 2023 S1 2024 Chiffre d'affaires 1 288 1 505 Production de l'exercice 2 1 370 1 598 Marge brute 2 524 (563) EBITDA 2 (791) (2 495) EBITDA ajusté [2] (791) (2 495) Résultat d'exploitation (1 173) (2 728) Résultat d'exploitation ajusté 2 (1 173) (2 728) Résultat financier (41) 24 Résultat exceptionnel 82 71 Résultat net (1 132) (2 633)

Le chiffre d'affaires , reconnu à l'avancement des projets en fonction des coûts engagés à la date de clôture, ressort à 1,5 M€ sur le semestre, en hausse de +15% par rapport au premier semestre 2023. Certains contrats majeurs de grande capacité signés en 2022 et 2023 dans les régions telles que les Caraïbes (Saint Kitts et Nevis) et l'Afrique (Cap Vert, Maroc) ont impacté positivement le chiffre d'affaires. De plus, les contrats de petite capacité signés en 2023 et 2024 (Maroc, Tunisie, Polynésie, France notamment) ont contribué à l'activité, renforçant ainsi la performance du Groupe au cours du semestre.

La marge brute ressort à -0,6 M€ comparée à +0,5 M€ au 1 er semestre 2023, en grande partie liée au contrat en cours en Mauritanie, en raison notamment d'un recours à la sous-traitance directe plus important que prévu lors de la phase d'installation des deux unités de dessalement.

L'EBITDA ajusté ressort à -2,5 M€ comparé à -0,8 M€ au 1 er semestre 2023 sous l'impact de la baisse de la marge brute et de la hausse des charges d'exploitation liée à la phase de structuration du Groupe.

A la suite de la levée de fonds réalisée en juillet 2023 dans le cadre de l'introduction en bourse du Groupe, OSMOSUN s'est en effet engagé dans un programme d'investissements notamment humains afin de répondre à la demande croissante du marché et préparer l'accélération de sa croissance future. Cependant le contexte économique a pesé sur la concrétisation des grands projets en négociations avancées et les petits projets signés ne sont pas suffisants pour couvrir la nouvelle structure de coûts.

Les charges de personnel progressent notamment de 46% sur le semestre à 1,1 M€. L'effectif moyen augmente ainsi de +32% pour atteindre 32,3 ETP [3] au 1 er semestre 2024 contre 24,5 ETP au 1 er semestre 2023.

L'équipe commerciale et projets a notamment été renforcée pour développer la présence locale du Groupe sur les zones géographiques prioritaires (notamment l'Afrique et l'Asie-Pacifique) et pour élargir sa capacité de réponse aux appels d'offre afin de démultiplier les opportunités de croissance, tant sur les projets de grande que de petite capacité. En parallèle, les équipes opérationnelles et techniques ont été développées afin d'accompagner la montée en charge attendue de l'activité et d'assurer l'industrialisation des projets de petite capacité.

Le résultat d'exploitation ajusté ressort à -2,7 M€ (contre -1,2 M€ au 1 er semestre 2023) après une charge de dépréciations, d'amortissements et de provisions de -0,2 M€.

Le résultat net de l'exercice s'établit à -2,6 M€ contre -1,1 M€ au 1 er semestre 2023.

Le free cash-flow opérationnel [4] ressort à -2,8 M€ (comparé à -0,6 M€ au 1 er semestre 2023), incorporant les besoins de financement opérationnel (-2,7 M€) et des investissements limités (- 0,1 M€).

Au 30 juin 2024, les capitaux propres s'élèvent à 5,2 M€. Le faible niveau d'activité associé aux coûts engagés pour structurer la société pèsent sur la trésorerie du Groupe qui ressort à 4,2 M€ comparé à 7,2 M€ au 31 décembre 2023 pour une dette financière brute de 2,1 M€ dont 0,8 M€ à échéance à moins d'un an. La trésorerie nette ressort à 2,1 M€.

A date, et basé exclusivement sur le développement des contrats déjà signés et les encaissements à venir, la société estime avoir un niveau de trésorerie suffisant sur les 12 prochains mois. Compte tenu du manque de visibilité sur le calendrier des transformations des projets en négociations avancées, des mesures d'optimisation des coûts et des flux de trésorerie sont mises en œuvre afin de limiter la consommation de trésorerie. La mise en place de financements supplémentaires pourra être également étudiée si nécessaire dans les mois qui viennent.

Evolution de la gouvernance du Groupe

Lors de sa réunion du 28 octobre 2024, le Conseil d'Administration a acté le départ d'un commun accord de Quentin Ragetly, Président Directeur Général et administrateur d'OSMOSUN. Maxime Haudebourg, fondateur et actuel Directeur Général Délégué, est nommé Président Directeur Général.

Maxime Haudebourg assurera la gestion des projets en cours et a en charge la réorganisation de l'entreprise et le renforcement de sa gouvernance. Il opérera une revue stratégique afin de gagner en efficacité et d'accélérer la transformation des projets. Il s'attachera notamment à restructurer l'approche commerciale de la société, tout en s'assurant de l'adaptation des ressources dans une logique d'efficacité et de préservation de la trésorerie.

Développement du portefeuille de contrats en négociations avancées

Au 30 juin 2024, le carnet de commandes (contrats signés à ce jour), représentaient une dizaine de projets, d'un montant de 1,7 M€ comparé à 2,6 M€ au 31 décembre 2023 et 4,4 M€ au 30 juin 2023 . OSMOSUN n'a pas enregistré sur le 1 er semestre de nouvelles signatures de grands projets en raison de l'allongement conjoncturel des prises de décisions par les donneurs d'ordre. De nouveaux contrats de petite capacité ont été en revanche signés notamment dans le secteur portuaire en France, en Polynésie, et en Afrique ainsi que des avenants à certains grands contrats déjà existants (notamment Saint Kitts et Nevis). Près de 90% du carnet de commandes devrait être reconnu en chiffres d'affaires avant le 31 décembre 2024.

Près de 80 projets étaient en négociations avancées [5] et représentaient un chiffre d'affaires potentiel estimé à 88 M€ au 30 juin 2024 comparé à 70 M€ au 31 décembre 2023 et 38 M€ au 30 juin 2023 . Parmi ces projets à un stade avancé d'étude, une dizaine concernent des projets de plus de 2 millions d'euros. Il est important de souligner que, malgré l'état d'avancement des négociations sur ces projets, le Groupe dispose d'une visibilité très faible sur le calendrier de leur transformation, particulièrement sur les grands projets dont les décisions sont régulièrement repoussées.

D'autre part, les autres projets potentiels, dits identifiés [6] , sur lesquels le Groupe ne s'est pas encore positionné, représentaient une valeur totale de 115 M€ au 30 juin 2024 (131 M€ au 31 décembre 2023 et 124 M€ au 30 juin 2023).

Perspectives

Compte tenu de l'activité enregistrée au premier semestre et des contrats inscrits au carnet de commandes, le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 devrait être stable par rapport à celui de l'année précédente. Le résultat du second semestre devrait être en légère amélioration par rapport à celui enregistré au premier semestre .

Maxime Haudebourg, Président Directeur Général d'OSMOSUN®, commente :

« Les différents projets réalisés ces 24 derniers mois ont permis à la société de se structurer, de monter en compétences sur des projets de plus grande envergure et d'accroitre son portefeuille de projets. Nous sommes confrontés à un environnement économique plus difficile qui freine depuis 18 mois les décisions d'investissement, notamment sur les grands projets, et ralentit la finalisation de nos négociations commerciales. Il est important de souligner que nous n'en avons pas perdu, aucun grand projet inclus dans notre pipeline de contrats en négociations avancées n'ayant été attribué durant cette période.

Ce climat d'incertitude, le manque de visibilité sur le calendrier de transformations, associés aux investissements réalisés pour renforcer nos équipes et développer de nouveaux partenariats, pèsent inévitablement sur nos résultats et notre trésorerie. Nous devons nous adapter rapidement au contexte et prendre rapidement les mesures qui vont nous permettre de franchir cette période complexe le temps que nos investissements portent leurs fruits sur de nouveaux projets.

Nos fondamentaux sont en effet toujours présents et attractifs. La technologie de dessalement d'eau de mer et saumâtre à énergie solaire et sans batterie développée par OSMOSUN est unique et répond à une véritable demande, et nous sommes convaincus de notre capacité à devenir un acteur incontournable dans le secteur du traitement de l'eau dans les années qui viennent. »

Prochaine publication :

Chiffre d'affaires annuel 2024, le mercredi 19 mars 2025 après bourse

GLOSSAIRE

EBITDA ajusté : Résultat d'exploitation retraité des dotations nettes sur les immobilisations incorporelles, corporelles et sur les provisions + Crédit d'Impôt Recherche

EBITDA : Résultat d'exploitation retraité des dotations nettes sur les immobilisations incorporelles, corporelles et sur les provisions

Free cash-flow opérationnel : marge brute d'autofinancement - variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité - flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement

Marge brute : Production de l'exercice - achats de matières premières et autres approvisionnements - variation de stocks - sous-traitance directe

Production de l'exercice : production vendue + production stockée ou déstockée + production immobilisée

Projets en négociation avancée : réfèrent aux affaires ayant fait l'objet d'une offre ferme de la part de la société avec une signature du client attendue dans les quelques semaines (chacun qualifié d'Avant-Projet Détaillé ou « AVPD »), ou affaires déjà qualifiées et en phase de négociation avec une maturité plutôt de quelques mois (chacun qualifié d'Avant-Projet Sommaire ou « AVPS »). Par conséquent, il existe un risque de « non-transformation » en commande ferme.

Projets identifiés : regroupent les projets où tous les éléments ne sont pas encore connus ou figés et qui font encore l'objet d'une qualification (maturité supérieure à 12 mois) ainsi que des projets identifiés pour lesquels des premières discussions ont déjà eu lieu avec le client. Par conséquent, il existe un risque de « non-transformation » en commande ferme.

Résultat d'exploitation ajusté : Résultat d'exploitation + Crédit d'Impôt Recherche

À PROPOS D'OSMOSUN ®

Créé en 2014, OSMOSUN ® a pour ambition de devenir un acteur de référence du marché

de l'eau « bas carbone » afin de rendre accessible l'eau potable à tous.

OSMOSUN ® a développé une solution brevetée unique, économique, propre et durable de dessalement de l'eau de mer et de l'eau saumâtre qui fonctionne à l'énergie solaire et sans batterie. Les unités OSMOSUN ® peuvent produire jusqu'à 50 000 m 3 d'eau par jour et

se positionnent parmi les moins énergivores et les plus compétitives économiquement.

Au 31 décembre 2023, 69 unités de dessalement ont été vendues dans 27 pays.

Plus d'informations : OSMOSUN® | Create water where life is

