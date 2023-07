OSMOSUN : OSMOSUN SIGNE UN PARTENARIAT DE DÉVELOPPEMENT AVEC LA FONDATION ARCHITECTES DE L'URGENCE

Gellainville, le 18 juillet 2023,

OSMOSUN, acteur de référence dans les solutions de dessalement d'eau de mer et d'eau saumâtre par énergie solaire, annonce la signature d'un partenariat avec la Fondation Architectes de l'Urgence. L'objectif ? Être prêt à déployer à grande échelle une solution autonome de production d'eau et d'énergie en contexte d'intervention post catastrophe. (Code ISIN : FR001400IUV6– Mnémonique : ALWTR)

Depuis 2001, la Fondation Architectes de l'Urgence (FAU) apporte conseil et assistance aux populations éprouvées par des catastrophes naturelles, technologiques ou humaines, en France et à l'étranger.

DÉVELOPPEMENT D'UNE SOLUTION INNOVANTE ADAPTÉE AUX SITUATIONS D'URGENCE

Régulièrement confrontée à des problèmes d'accès à l'eau potable et à l'électricité dans le cadre de ses interventions, la Fondation a développé le WHESS (Water Hydrogen Energy Sustainable System), un système complet permettant de traiter l'eau avec la solution de traitement par osmose inverse solaire d'OSMOSUN et d'assurer une production d'énergie de manière autonome.

Cette solution innovante permet de subvenir aux besoins en eau et en énergie en site isolé. WHESS est capable de fournir près de 5 m3 d'eau potable par jour grâce à l'osmoseur OSMOSUN et 6 kW/h d'électricité (220v). Cette première version compacte (270 kg), mobile, et déployable en 30 minutes a été présentée avec succès en juin.

La Fondation entend désormais fabriquer à plus grande échelle ses solutions WHESS pour avoir la capacité de les déployer très rapidement en cas de crise. OSMOSUN sera le fournisseur exclusif de solutions de traitement d'eau et les partenaires poursuivront également leur collaboration visant à poursuivre l'amélioration de la solution, puis sa production.

UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE AU MONDE

Fort d'un savoir-faire unique au monde en la matière, OSMOSUN poursuivra en parallèle les développements sur ses propres solutions afin de continuer à proposer à ses clients des systèmes de dessalement autonomes et bas carbone de petite capacité déployables très rapidement en contexte d'urgence.

« Travailler en situation d'urgence demande des ressources particulières que nous avons su développer au fil de notre histoire et grâce à nos collaborateurs et fondateurs qui avaient cette culture » explique Quentin Ragetly Président Directeur Général d'OSMOSUN . « C'est un savoir-faire de niche dont nous sommes fiers et que nous allons continuer à développer pour avoir la capacité de continuer à adresser ce marché spécifique. »

A PROPOS D'OSMOSUN

Créé en 2014, OSMOSUN a pour ambition de devenir un acteur de référence du marché de l'eau « bas carbone » afin de rendre accessible l'eau potable à tous.

OSMOSUN a développé une solution brevetée unique, économique, propre et durable de dessalement de l'eau de mer et de l'eau saumâtre qui fonctionne à l'énergie solaire et sans batterie. Les unités OSMOSUN® peuvent produire jusqu'à

50 000 m3 d'eau par jour et se positionnent parmi les moins énergivores et les plus compétitives économiquement.

Au 31 décembre 2022, 59 unités de dessalement ont été vendues dans 27 pays. En 2022, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 4,6 millions d'euros.

