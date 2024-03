OSMOSUN : OSMOSUN remporte le prix Euronext 2023 de l'introduction en bourse catégorie " Small et Mid Cap "

Chartres, le 19 mars 2024 - OSMOSUN ® , acteur de référence dans les solutions de dessalement d'eau de mer et d'eau saumâtre par énergie solaire, annonce l'obtention du Prix Euronext de l'Introduction en Bourse 2023 – catégorie « Small & Mid Cap » à l'occasion de la 12 ème édition de la conférence annuelle d'Euronext, qui s'est tenue le 19 mars 2024 à Paris.

Chaque année, les Grands Prix des marchés boursiers décernés par Euronext ont pour vocation de mettre en lumière les opérations les plus marquantes dans leur secteur d'activité et d'encourager les meilleures pratiques de la Place. Pour chaque catégorie, le lauréat est désigné par un jury d'experts prenant en compte des critères quantitatifs et qualitatifs.

Lors de cette édition 2023, 5 prix ont été remis : deux dans la catégorie introductions en Bourse (Small & Mid Cap et Large Cap), deux pour les opérations financières en actions (Small & Mid Cap et Large Cap), un pour les émissions obligataires.

OSMOSUN a remporté le prix de l'introduction en bourse « Small & Mid Cap » . Cette récompense salue le succès de l'Introduction en Bourse d'OSMOSUN sur le marché Euronext Growth® en juillet 2023. Pour rappel, cette opération a remporté un vif succès et a permis à OSMOSUN de lever 10,75 millions d'euros. L'opération avait été soutenue par les actionnaires historiques d'OSMOSUN, par le groupe OKwind, par des investisseurs institutionnels de premier rang et par un nombre important d'investisseurs individuels. La demande globale avait ainsi représenté 1,6 fois l'offre initiale.

Quentin Ragetly, Président Directeur Général, déclare : « Nous sommes très fiers d'avoir remporté ce Prix de la meilleure IPO Small & Mid Cap 2023, lors des Grands Prix Euronext des marchés boursiers. Nous tenons à remercier encore une fois tous les investisseurs institutionnels ainsi que les actionnaires individuels pour leur confiance et leur engouement autour de notre projet. Merci également à l'ensemble de nos partenaires qui nous ont accompagnés et ont contribué au succès de cette opération.

Grâce aux fonds levés, nous avons commencé à développer notre structure avec le recrutement de nouveaux talents et le déploiement de notre présence locale à l'international dans des régions stratégiques telle que l'Afrique du Nord, au Maroc. De nouveaux partenariats ont été signés pour consolider notre position sur le marché du dessalement mais aussi pour nous positionner sur des marchés connexes. Nous allons continuer d'accélérer notre développement afin de répondre au mieux aux projets de dessalement de plus en plus nombreux et devenir un acteur incontournable du traitement de l'eau. »

À PROPOS D'OSMOSUN ®

Créé en 2014, OSMOSUN ® a pour ambition de devenir un acteur de référence du marché de l'eau « bas carbone » afin de rendre accessible l'eau potable à tous.

OSMOSUN ® a développé une solution brevetée unique, économique, propre et durable de dessalement de l'eau de mer et de l'eau saumâtre qui fonctionne à l'énergie solaire et sans batterie. Les unités OSMOSUN ® peuvent produire jusqu'à 50 000 m 3 d'eau par jour et

se positionnent parmi les moins énergivores et les plus compétitives économiquement.

Au 31 décembre 2022, 59 unités de dessalement ont été vendues dans 27 pays.

En 2022, le Groupe OSMOSUN ® a enregistré un chiffre d'affaires de 4,6 millions d'euros.

Plus d'informations : OSMOSUN® | Create water where life is

VOS CONTACTS PRIVILÉGIÉS

PRESSE MÉTIER PRESSE FINANCIÈRE RELATIONS INVESTISSEURS Nadège Chapelin Anne-Charlotte Dudicourt Hélène de Watteville n.chapelin@nc-2.com acdudicourt@actus.fr osmosun@actus.fr +33 6 52 50 33 58 +33 1 53 67 36 32 +33 1 53 67 36 33