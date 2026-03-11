OSMOSUN : OSMOSUN devient WATERA et renforce sa gouvernance avec la nomination de trois nouveaux administrateurs

Chartres, le 11 mars 2026

A l'issue de l'assemblée générale des actionnaires d'OSMOSUN qui s'est tenue le 11 mars 2026, les actionnaires ont approuvé le changement de dénomination sociale de la société OSMOSUN, qui devient WATERA . Ce changement de nom constitue une étape importante dans le cadre du rapprochement initié en 2025 avec Unibios, société de droit grec cotée à la Bourse d'Athènes et active sur le marché du traitement de l'eau depuis 1963, afin de pouvoir s'appuyer sur la notoriété et la crédibilité de la marque « WATERA ».

Le changement de libellé de la Société sur le marché Euronext Growth à Paris sera effectif dans les prochaines semaines et fera l'objet d'un avis publié par Euronext.

Les actionnaires ont également approuvé les nominations de nouveaux administrateurs aux expertises complémentaires :

Madame Vasiliki Niatsou dispose de plus de trente ans d'expérience en tant que juriste d'entreprise, spécialisée en droit des sociétés, gestion juridique, contrats et achats. Elle est directrice juridique au sein du groupe Ellaktor Group, grand groupe grec d'infrastructures diversifiées, présent en Grèce, en Europe du Sud-Est et à l'international, actif notamment dans la construction, les concessions, la gestion des déchets, les énergies renouvelables et l'immobilier.

Expertises : gouvernance, conformité juridique et accompagnement de projets complexes au sein de groupes cotés, notamment sur le Athens Stock Exchange.

Monsieur Vassilis Pavlopoulos est avocat depuis 2003. Il a été directeur général du cabinet « Vlassia Pavlopoulou – Vassilis Pavlopoulos and Associates » de 2002 à 2015, puis est, depuis juin 2015, associé fondateur et gérant du cabinet « PBP Law Firm ».

Expertises : droit administratif, droit fiscal, droit de l'urbanisme et droit de l'énergie.

Monsieur Maxime Therrillion exerce au sein d'OSMOSUN depuis 2016, où il a successivement occupé les fonctions de responsable export (2016–2018), puis de directeur commercial (2019–2025), avant d'être nommé directeur du développement commercial puis récemment directeur général adjoint d'OSMOSUN, succédant à Julien Cauvy qui a quitté ses fonctions de directeur général adjoint et d'administrateur.

Expertises : pilotage d'équipes transverses, la gestion de partenariats stratégiques, la communication institutionnelle, la réponse à des appels d'offres complexe, accompagnement de projets innovants à fort impact environnemental.

À la suite des nominations votées lors de l'Assemblée générale, le Conseil d'administration de WATERA est désormais composé comme suit :

Orfeas Mavrikios, Président Directeur Général

Maxime Haudebourg, administrateur

Vasiliki Niatsou, administratrice indépendante

OKwind représenté par Louis Maurice, administrateur

Vassilis Pavlopoulos, administrateur indépendant

Maxime Therrillion, administrateur et Directeur général adjoint

Antonios Svoronos, administrateur

Les actionnaires ont également approuvé la conclusion d'une convention de prestation de conseils stratégiques avec Monsieur Maxime Haudebourg , Fondateur et ancien Président Directeur Général d'OSMOSUN et actuel administrateur du Groupe, afin que celui-ci apporte un soutien technique aux équipes de WATERA, conseille le management dans le cadre de ses réflexions stratégiques et opérationnelles, et participe aux démarches de recherche et développement.

Orfeas Mavrikios, Directeur Général d'Unibios et Président Directeur Général de WATERA, déclare : « Nous sommes ravis d'accueillir Vasiliki Niatsou et Vassilis Pavlopoulos au sein du Conseil d'administration. Leur expérience constitue un atout significatif dans l'optimisation des perspectives de croissance du nouvel ensemble. Par ailleurs la nomination de Maxime au poste de Directeur Général Adjoint et d'administrateur constitue un socle solide pour accompagner le nouvel ensemble et assurer la continuité de son développement compte tenu de sa connaissance approfondie du secteur et de la société. »

