OSMOSUN : OSMOSUN ANNONCE LE VIF SUCCÈS DE SON INTRODUCTION EN BOURSE SUR LE MARCHÉ EURONEXT GROWTH(R) À PARIS

Gellainville, le 5 juillet 2023

Augmentation de capital d'un montant de 10,0 M€ après exercice intégral de la Clause d'Extension

2,7 M€ de compensation de créances inclus dans l'augmentation de capital

Prix de l'action fixé à 6,50 € par action

Demande globale de 13,6 M€, soit une sursouscription de 1,6 fois l'offre initiale

Montant total de l'opération pouvant être porté à 11,5 M€ en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation, dont 10,7 M€ en augmentation de capital

Capitalisation boursière de 36 M€ avant exercice de l'option de surallocation

Début des négociations sur Euronext Growth® Paris le 10 juillet 2023

OSMOSUN (la « Société »), acteur de référence dans les solutions de dessalement d'eau de mer et d'eau saumâtre par énergie solaire, annonce le succès de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth® à Paris (Code ISIN : FR001400IUV6– Mnémonique : ALWTR).

Quentin Ragetly, Président Directeur Général d'OSMOSUN, déclare : « Nous sommes très heureux de la réussite de notre introduction en bourse et souhaitons remercier vivement, les investisseurs institutionnels ainsi que les actionnaires individuels qui ont participé massivement à cette opération.

Cette levée de fonds va nous permettre d'accélérer notre développement et d'agir à plus grande échelle pour adresser la problématique mondiale de l'eau. Notre technologie brevetée de dessalement par énergie solaire sans batterie nous donne une position unique pour répondre à la demande du marché, en recherche de solutions de production d'eau potable toujours plus performantes, plus économiques et plus écologiques. Nous disposons aujourd'hui de l'assise financière, de la visibilité et des moyens nécessaires pour réaliser nos objectifs, en particulier, renforcer nos équipes commerciales au sein de structures locales et accéder aux marchés connexes soit par l'innovation soit par la croissance externe.

Notre ambition est claire : devenir un acteur incontournable du traitement de l'eau. »



RÉSULTATS DE L'OFFRE

Le placement global, principalement destiné aux investisseurs institutionnels (le « Placement Global »), et l'offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques (l'« Offre à Prix Ouvert », et ensemble avec le Placement Global, l'« Offre »), ont rencontré un large succès, illustrant ainsi la confiance des investisseurs dans le positionnement, la stratégie de développement d'OSMOSUN et ses perspectives de croissance.

La demande globale s'est élevée à 2 086 213 titres à 6,50 €, dont 1 125 327 pour le Placement Global et 960 886 titres pour l'Offre à Prix Ouvert soit une sursouscription de 1,6 fois l'Offre Initiale.

Constatant la très forte demande, le Conseil d'administration d'OSMOSUN, réuni ce jour, a fixé le prix définitif de l'action à 6,50 € dans la partie supérieure de la fourchette indicative de prix de 5,10 € - 6,90 €, et a décidé d'exercer intégralement la « Clause d'Extension » permettant de lever un montant global brut de 10,0 M€, par émission de 1 533 332 actions nouvelles, dont 2,7 M€ de compensation de créances.

Le produit net s'élève environ à 9,0 M€ et sera dédié à hauteur de 45% au financement de l'accompagnement la stratégie de croissance organique, 20% au financement des investissements en matière d'innovation et de Recherche & Développement et 35% au financement de la croissance externe pour l'acquisition de nouvelles briques technologiques complémentaires afin de devenir un acteur verticalement intégré dans le traitement de l'eau.

802 127 [1] actions nouvelles sont allouées dans le cadre du Placement Global et 731 205 actions nouvelles pour l'Offre à Prix Ouvert. Les ordres A1 (de 1 action jusqu'à 350 actions incluses) seront servis à 100% et les ordres A2 (au-delà de 350 actions) à 27,2%.

À l'issue de l'opération, le capital d'OSMOSUN est désormais composé de 5 498 582 actions, ce qui représente une capitalisation boursière de 35,7 M€, compte tenu du prix d'introduction en bourse de 6,50 € par action. Le flottant représente 18,2% du capital de la société.

Le règlement-livraison des actions nouvelles interviendra le 7 juillet 2023. Les actions seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth® à compter du 10 juillet 2023.

La Société a consenti à Portzamparc (Groupe BNP Paribas), une option de surallocation, permettant la souscription d'un nombre d'actions représentant un maximum de 15% du nombre cumulé d'actions nouvelles émises dans le cadre de l'émission initiale et de la Clause d'Extension, soit un maximum de 229 999 actions compte tenu de l'exercice intégral de la Clause d'Extension (l'« Option de Surallocation »). Ces actions seront réparties en 114 999 actions cédées, en priorité, et 115 000 actions nouvelles supplémentaires. L'Option de Surallocation sera exerçable par Portzamparc du 10 juillet 2023 au 4 août 2023 au plus tard.



CARACTÉRISTIQUES DE L'ACTION

Libellé : OSMOSUN

Marché : Euronext Growth® à Paris – Compartiment « Offre au public »

ISIN : FR001400IUV6

Mnémonique : ALWTR

ICB Classification : 65102030 – Water

LEI : 894500SA85VSINMMJ256

Éligibilité de l'offre à la réduction exceptionnelle d'impôt sur le revenu de 25%, aux PEA et PEA-PME, au dispositif 150-0 B ter du CGI (remploi de plus-value de cession) et qualification Bpifrance Entreprise innovante

PRIX DE L'OFFRE

Le prix de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global est fixé à 6,50 € par action, soit dans la partie supérieure de la fourchette indicative du Prix de l'Offre de 5,10 € - 6,90 € par action.

MONTANT DE L'OFFRE

Le produit brut de l'offre est de 10,0 M€ et de 7,3 M€ hors montant de la compensation avec les créances obligataires détenues par les titulaires d'OCA.

Le produit net de l'offre est d'environ 9,0 M€ et d'environ 6,3 M€ hors montant de la compensation avec les créances obligataires détenues par les titulaires d'OCA.

TAILLE DE L'OPÉRATION

1 533 332 actions nouvelles ont été émises dans le cadre de l'Offre, après exercice de la Clause d'Extension. Le produit brut total de l'émission s'élève à 10,0 M€ après exercice de la Clause d'Extension.

La Société a consenti à Portzamparc (Groupe BNP Paribas), une Option de Surallocation, exerçable du 10 juillet 2023 au 4 août 2023 au plus tard, portant sur un maximum de 229 999 actions provenant, en priorité, de la cession de 114 999 actions existantes et de l'émission de 115 000 actions nouvelles supplémentaires.

ALLOCATION DE L'OPÉRATION

Placement Global : un total de 802 127 [2] actions a été alloué aux investisseurs institutionnels (soit environ 5,2 M€ et 52% du nombre total des titres alloués).

: un total de 802 127 [2] actions a été alloué aux investisseurs institutionnels (soit environ 5,2 M€ et 52% du nombre total des titres alloués). Offre à Prix Ouvert : un total de 731 205 actions a été alloué aux personnes physiques (soit environ 4,8M€ et 48% du nombre total des titres alloués). Les ordres A1 (jusqu'à 350 actions incluses) seront servis à 100% et les ordres A2 (au-delà de 350 actions) à hauteur de 27,2%.

ENGAGEMENTS DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES HISTORIQUES ET DE GROUPE OKWIND

Réalisation des engagements de souscription par compensation de créances :

Titulaire d'OCA Nombre d'OCA Prix de souscription des OCA (euros) Montant de la souscription

dans le cadre de l'Offre (1) Groupe OKwind (2) 750 750.000 942.000 € FPCI Loire Valley Invest

(Go Capital) (3) 700 700.000 879.200 € FPCI Famae Impact I (4) 500 500.000 628.000 € Centre Capital Développement (UI Investissement) (3) 200 200.000 251.200 € Total 2.150 2.150.000 2.700.400 €

1 Correspondant à une créance égale au montant nominal des OCA majoré d'une prime de non-conversion de 25% et des intérêts estimés jusqu'à la date de clôture du Placement Global, soit le 5 juillet 2023.

2 Membre du Conseil d'administration de la Société.

3 Membres du Conseil d'administration et actionnaires de la Société.

4 Actionnaire de la Société.

Réalisation des engagements de souscription aux Actions Offertes : la société Groupe OKwind a également souscrit pour un montant global de 750.000 euros dans le cadre de son engagement de souscription aux Actions Offertes.

ENGAGEMENTS D'ABSTENTION ET DE CONSERVATION

Engagement d'abstention de la Société : 180 jours calendaires à compter de la date de règlement-livraison des actions nouvelles

Engagement de conservation : chacun des actionnaires de la Société, représentant l'intégralité du capital de la Société avant l'Offre, s'est engagé à conserver l'intégralité des actions qu'il détient et viendrait à détenir au jour du règlement-livraison de l'Offre, pendant une durée de 12 mois suivant la date de règlement-livraison de l'Offre.

Cet engagement de conservation porte sur toute action de la Société détenue par les actionnaires par quelque moyen que ce soit, en particulier en conséquence de l'attribution, la conversion ou l'exercice de bons de souscription d'actions, de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, d'obligations convertibles en actions ou de tous titres de créance ou de capital, bons ou options et plus généralement valeurs mobilières donnant accès à des actions, nouvelles ou existantes, de la Société.

RÉPARTITION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE

Avant opération

(base non diluée) Après Opération – avant exercice de l'Option de Surallocation

(base non diluée) Nombre % Nombre % Marc Vergnet 1 462 650 36,89% 1 462 650 26,60% Maxime Haudebourg 120 000 3,03% 120 000 2,18% Wicap Mascara 522 000 13,16% 522 000 9,49% Centre Capital Développement (UI Investissement) 417 000 10,52% 455 646 8,29% FCPU Loire Valley Invest (Go Capital) 417 000 10,52% 552 261 10,04% CAPELAN (1) 208 500 5,26% 208 500 3,79% FCPI Famae Impact 208 500 5,26% 305 115 5,55% Groupe OKwind 0 0,00% 260 307 4,73% Actionnaires historiques, managers et salariés 609 600 15,36% 609 600 11,09% Public 0 0,00% 1 002 503 18,23% Total 3 965 250 100,00% 5 498 582 100,00%

1 Société affiliée à Gaïa Impact Fund venant aux droits de cette dernière

PROCHAINES ÉTAPES DE L'OPÉRATION

7 juillet 2023 Règlement-livraison de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global 10 juillet 2023 Début des négociations des actions de la Société sur le marché Euronext Growth® Paris

Début de la période de stabilisation éventuelle 4 août 2023 Date limite de l'exercice de l'Option de Surallocation

Fin de la période de stabilisation éventuelle

RAISONS DE L'OFFRE

Cette introduction en bourse permet à la Société de se doter des moyens financiers nécessaires pour accompagner son développement avec trois priorités :

Accompagner sa stratégie de croissance organique (45% des fonds levés) à travers notamment le renforcement des équipes commerciales et le déploiement de structures locales (bureaux ou filiales) sur trois zones géographiques prioritaires (Moyen-Orient / Afrique, Asie-Pacifique, Amérique Latine) ainsi que financer ses frais généraux et en particulier son besoin en fonds de roulement ;

Financer les investissements en matière d'innovation et de Recherche & Développement (20% des fonds levés) pour conforter l'avance technologique d'OSMOSUN et pénétrer des marchés connexes comme celui de la réutilisation des eaux usées traitées ;

Financer la croissance externe (35% des fonds levés) pour l'acquisition de nouvelles briques technologiques complémentaires afin de devenir un acteur verticalement intégré dans le traitement de l'eau.

MISE À DISPOSITION DU PROSPECTUS

Des exemplaires du Prospectus approuvé par l'Autorité des marchés financiers sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social de la Société, 20 avenue Gustave Eiffel, 28630 Gellainville, ainsi que sur les sites Internet www.osmosun-bourse.com et www.amf-france.org . L'approbation du Prospectus ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes.

Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits au chapitre 3 « Facteurs de risque » du Document d'Enregistrement, notamment aux risques liés à l'activité et aux risques liés à l'environnement concurrentiel, ainsi qu'au chapitre 3 « Facteurs de risque » de la Note d'Opération.

A PROPOS D'OSMOSUN

Créé en 2014, OSMOSUN a pour ambition de devenir un acteur de référence du marché de l'eau « bas carbone » afin de rendre accessible l'eau potable à tous.

OSMOSUN a développé une solution brevetée unique, économique, propre et durable de dessalement de l'eau de mer et de l'eau saumâtre qui fonctionne à l'énergie solaire et sans batterie. Cette innovation positionne les unités d'OSMOSUN parmi les moins énergivores et les plus compétitives économiquement.

Au 31 décembre 2022, 59 unités de dessalement ont été vendues dans 27 pays. En 2022, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 4,6 millions d'euros.

[1] Hors exercice potentiel de l'Option de Surallocation à hauteur de 229 999 actions

[2] Hors exercice potentiel de l'Option de Surallocation à hauteur de 229 999 actions

