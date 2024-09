Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Osmosun: les achats dominent malgré un semestre 'compliqué' information fournie par Cercle Finance • 25/09/2024 à 11:21









(CercleFinance.com) - L'action Osmosun progresse fortement mercredi à la Bourse de Paris, soutenu par un mouvement d'achats alors que la valeur a récemment atteint des plus bas historiques, et ce en dépit d'un point d'activité jugé mitigé.



L'entreprise française, spécialisée dans dessalement d'eau de mer et d'eau saumâtre par énergie solaire, a fait état d'un chiffre d'affaires de 1,5 million d'euros sur le premier semestre, en hausse de 15% sur un an.



La société indique avoir vendu quatre unités de dessalement sur le semestre, portant à 73 le nombre d'unités vendues depuis sa création, avec un 'pipeline' commercial qui s'élève désormais à 205 millions d'euros.



Dans une note de recherche, les analystes de TP ICAP Midcap évoquant pourtant une situation 'compliquée'.



'Alors que nous attendions un décollage, le CA affiche une croissance de seulement 15% à 1,5 millions d'euros', souligne la société de Bourse, qui affiche une recommandation 'conserver' et un objectif de 3,6 euros sur le titre.



'Le carnet de commandes signées pour les 12 prochains mois est en net retrait, comparé aux derniers points réalisés par la société, à 1,7 millions d'euros', ajoute la banque d'affaires.



Suite à ce point d'activité, l'action Osmosun grimpait malgré tout de plus de 15% mercredi à la Bourse de Paris.





Valeurs associées OSMOSUN 4,45 EUR Euronext Paris +17,11%