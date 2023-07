Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Osmosun: introduction en bourse sur Euronext Growth information fournie par Cercle Finance • 10/07/2023 à 12:10









(CercleFinance.com) - Euronext célèbreaujourd'hui l'introduction en bourse d'Osmosun, spécialiste dessolutions de dessalement ' bas carbone ' alimentéespar énergie solaire photovoltaïque sans batterie, sur EuronextGrowthParis.



Cette opération vise à accompagner la croissance organique de la société à traversle renforcement deseséquipes commerciales et le déploiement de structures locales.



Osmosun a également pour objectif à travers cette opération definancerses investissements en innovationainsi quesa croissance externe,afin de pénétrer des marchés connexes etdedevenir un acteurverticalement intégré dans le traitement de l'eau.



Osmosun a été introduit en bourse par l'admission le 10 juillet 2023 de3965 250actions ordinaires composant son capital et de1533 332actions nouvelles émises dans lecadre d'une Offre Globale.



Le prix d'admission et d'émission des actions d'Osmosun a été fixé à6,50euros par action. La capitalisation boursière était d'environ36millions d'euros le jour de l'introduction. L'introduction en bourse a permis de lever10millions d'euros au total.





Valeurs associées OSMOSUN Euronext Paris +9.06%