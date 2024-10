Osmosun creuse ses pertes au premier semestre

AOF - EN SAVOIR PLUS

Maxime Haudebourg, fondateur et actuel directeur général délégué, est nommé Président Directeur Général.

Le conseil d'administration de la société a, par ailleurs, acté le départ d'un commun accord de Quentin Ragetly, Président Directeur Général et administrateur d'Osmosun.

"Compte tenu de l'activité enregistrée au premier semestre et des contrats inscrits au carnet de commandes, le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 devrait être stable par rapport à celui de l'année précédente. Le résultat du second semestre devrait être en légère amélioration par rapport à celui enregistré au premier semestre", précise un communiqué.

(AOF) - Osmosun a dévoilé ses résultats comptant pour le premier semestre 2024 d'où ressort une perte nette de 2,63 millions d'euros contre une perte de 1,13 million il y a un an à la même période. La perte opérationnelle du spécialiste du dessalement d'eau de mer et d'eau saumâtre par énergie solaire s'élève sur la période à 2,72 millions contre 1,17 million au premier semestre 2023. Le chiffre d'affaires atteint 1,5 million d'euros contre 1,28 million.

