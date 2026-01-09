OSMOSUN : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Chartres, le 9 janvier 2026

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société OSMOSUN (FR001400IUV6 – ALWTR FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2025 :

26 748 titres

6 352,38 Euros en espèce

Au cours du 2nd semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT 36 144 titres 33 381,69 EUR 201 transactions VENTE 34 897 titres 32 876,28 EUR 160 transactions

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel à la date du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

25 501 titres

7 268,33 euros

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 25/07/2023, les moyens suivants ont été mis à disposition :

0 titres

200 000.00 Euros en espèce

Comme indiqué dans le communiqué du 1 er octobre 2025, le contrat de liquidité a été suspendu.

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Les détails du bilan semestriel du contrat de liquidité figurent dans l'annexe du document PDF.

À PROPOS D'OSMOSUN ®

Créé en 2014, OSMOSUN ® opère sur le marché de l'eau « bas carbone » et se distingue par une solution brevetée unique, économique, propre et durable de dessalement de l'eau de mer et de l'eau saumâtre qui fonctionne à l'énergie solaire et sans batterie.

Depuis juillet 2025, Unibios, société de droit grec cotée à la bourse d'Athènes, est devenu actionnaire de référence d'OSMOSUN, renforçant et élargissant ainsi le positionnement d'OSMOSUN au secteur du traitement durable de l'eau et de la réutilisation des eaux usées, via sa participation de 30 % dans Watera International, principale filiale d'Unibios.

OSMOSUN ambitionne de devenir un acteur de référence mondial dans le traitement de l'eau en fournissant des systèmes technologiques durables et compétitifs, capables de répondre aux enjeux mondiaux de gestion responsable de l'eau et d'accès à l'eau potable.

