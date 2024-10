OSMOSUN : 10 millions de M3 d'eau douce produite pour l'unité de dessalement OSMOSUN du Lac du Goubet à Djibouti

Chartres - Le Cap, le 17 octobre 2024 – OSMOSUN ® , acteur de référence dans les solutions de dessalement d'eau de mer et d'eau saumâtre par énergie solaire, et son partenaire IWS (Impact Water Solutions), intégrateur et développeur de solutions d'accès à l'eau, annoncent avoir produit 10 millions de m 3 d'eau douce avec leur unité de dessalement d'eau de mer installée à proximité du Lac du Goubet, Djibouti.

Pays aride situé sur la côte occidentale du débouché méridional de la mer Rouge, Djibouti souffre depuis toujours d'un important déficit en eau douce qui l'a rendu dépendant de ses voisins. La construction d'une unité de dessalement à Doraleh pour la capitale a apporté un début de réponse, mais de nombreuses communautés, souvent rurales et isolées, continuent à souffrir aussi bien de stress hydrique que de précarité énergétique.

Dans ce cadre, le développeur africain Impact Water Solutions (IWS) a ciblé les communautés des bords du Lac du Goubet pour se doter d'un mini-réseau de distribution d'eau potable, alimenté par une unité de dessalement autonome. Partenaire de longue date d'Osmosun avec plusieurs installations déployées ensemble en fonctionnement depuis plusieurs années, IWS a développé, financé puis installé ce projet à fort impact social et bas carbone totalement autonome.

Ce projet alimente plus d'un millier de personnes en eau potable à partir d'une installation OSMOSUN 7 SW, alimentée par une centrale photovoltaïque de 40kWc, sans batterie, ni liaison avec le réseau d'électricité. L'installation compte deux réservoirs de 40m 3 et 7 km de canalisation, et est pilotée par un système intelligent qui permet d'optimiser au mieux l'apport énergétique et la distribution d'eau douce jusqu'aux bornes fontaines.

Depuis sa mise en service durant l'été 2023, elle a produit 10 millions de M 3 d'eau douce de manière décarbonée avec un très faible impact environnemental. Le recours à des panneaux solaires fonctionnant sans batterie pour la production et distribution de l'eau potable permet d'éviter l'émission de près de 45 tonnes de CO 2 par an.

L'investissement et le montage financier de ce projet élaboré par IWS et ses partenaires, avec une contractualisation sur 20 ans, permet de mettre à disposition l'eau gratuitement pour les populations locales. Pour l'opération de cette installation, 17 emplois ont été créés dont 3 qualifiés qui sont pérennisés.

Fort de ce succès, Osmosun et IWS travaillent d'ores et déjà sur de nouveaux projets en Afrique subsaharienne, pour continuer à donner accès à l'eau pour tous de manière décarbonée et durable.

« Nous sommes particulièrement fiers de la réussite de ce projet à impact qui, à lui seul, répond à pas moins de 5 Objectifs du Développement Durable de l'ONU », explique Romain Sormani Directeur d'IWS . « Notre raison d'être est de développer et opérer des projets qui impactent positivement leurs bénéficiaires, offrant des perspectives de développement, tout en respectant l'environnement avec des solutions soutenables. C'est exactement ce que nous avons fait ici et nous en sommes particulièrement heureux. »

« L'installation de Djibouti est un nouveau projet particulièrement réussi qui s'ajoute à ceux développés depuis des années avec succès avec IWS », complète Maxime Haudebourg Directeur Général Délégué et co-fondateur d'Osmosun . « Cette installation a constitué un véritable challenge aussi bien dans sa conception que son déploiement du fait des températures extrêmes du pays. C'est pourquoi atteindre cette étape des 10 millions de M 3 représente une grande satisfaction pour nous. »

À PROPOS D'OSMOSUN ®

Créé en 2014, OSMOSUN ® a pour ambition de devenir un acteur de référence du marché de l'eau « bas carbone » afin de rendre accessible l'eau potable à tous. OSMOSUN ® a développé une solution brevetée unique, économique, propre et durable de dessalement de l'eau de mer et de l'eau saumâtre qui fonctionne à l'énergie solaire et sans batterie. Les unités OSMOSUN ® peuvent produire jusqu'à 50 000 m 3 d'eau par jour et se positionnent parmi les moins énergivores et les plus compétitives économiquement.

Au 31 décembre 2023, 69 unités de dessalement ont été vendues dans 27 pays.

