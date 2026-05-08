Oshkosh en baisse après un bénéfice trimestriel inférieur aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 mai - ** L'action du fabricant de machines Oshkosh Corp

OSK.N recule de près de 9 % à 140 dollars en pré-ouverture

** La société affiche un bénéfice ajusté au premier trimestre inférieur aux estimations de Wall Street, pénalisée par une baisse de la demande dans ses segments « accès » et « véhicules spécialisés »

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre recule de 1,4 % dans le segment des équipements d'accès et de 4,1 % dans le segment des véhicules spécialisés

** La société annonce un bénéfice ajusté de 85 cents par action, contre 1,92 $ par action un an plus tôt; les analystes tablaient en moyenne sur 1,16 $ par action - données compilées par LSEG

** Elle prévoit un bénéfice ajusté pour 2026 de l'ordre de 11,50 $ par action, contre une prévision des analystes de 11,40 $ par action

** À la clôture d'hier, l'action avait progressé de 21,8 % depuis le début de l'année