OSE Immunotherapeutics : Thomas Gidoin nommé directeur financier

(AOF) - OSE Immunotherapeutics annonce la nomination de Thomas Gidoin au poste de directeur financier. Il rejoint le comité exécutif, apportant à la société plus de 15 ans d'une large expertise internationale dans les marchés financiers, la stratégie financière et la gouvernance. Auparavant, il occupait le poste de directeur financier chez Advesya, une société de biotechnologie franco-suisse privée en phase clinique, spécialisée en oncologie et dans les maladies auto-immunes.

Il a passé huit ans en tant que directeur Financier de GenSight Biologics, une société biopharmaceutique française cotée sur Euronext développant des thérapies géniques pour les maladies neurodégénératives de la rétine. Il y a dirigé la stratégie de financement de l'entreprise, depuis la levée de fonds de Série B jusqu'à l'introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext Paris, ainsi que plusieurs opérations de levées de fonds et de financements structurés.

Précédemment, il était notamment vice-président Finance de DBV Technologies où il dirigeait l'équipe Corporate Finance et contrôleur financier pour l'Europe du Nord chez PregLem à Londres.

AOF - EN SAVOIR PLUS