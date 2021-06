Nantes, Fontenay-sous-Bois, le 30 juin 2021, 7 heures 30 - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE), et Cenexi, une société française de développement et fabrication en sous-traitance (CDMO), annoncent la signature d'un contrat selon lequel Cenexi prend en charge la production des lots cliniques de CoVepiT, le vaccin contre la COVID-19 développé par OSE Immunotherapeutics en cours de phase 1 clinique, qui seront utilisés dans les phases de développement du produit.



Selon cet accord, Cenexi réalise la mise en œuvre des peptides et leur émulsion stérile ainsi que le remplissage des lots cliniques de CoVepiT utilisés dans l'essai clinique de phase 1 en cours et potentiellement dans les phases cliniques ultérieures, sous réserve de résultats positifs de cette phase 1. La ligne de production mise en place pour ce produit sur son site de production à Hérouville-Saint-Clair en Normandie a une capacité disponible de remplissage de 40 millions de flacons par an.