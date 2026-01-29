OSE Immunotherapeutics sélectionne la pouchite chronique et l’hidradénite suppurée comme nouvelles indications clés pour Lusvertikimab

• Développement basé sur un fort rationnel biologique de l’IL-7R

• La pouchite chronique offre une opportunité de développement dans une maladie rare à un coût limité et une possible mise sur le marché rapide

• L'hidradénite suppurée permet une preuve de concept rapide sur un vaste marché dermatologique

• Un premier essai clinique de Phase 2 devrait débuter au second semestre 2026, sous réserve de financement

• La rectocolite hémorragique demeure une indication clé pour laquelle un partenariat est envisagé



Nantes, le 29 janvier 2026, 7 heures 30 - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo : OSE) annonce aujourd’hui la sélection de deux nouvelles indications cliniques pour lusvertikimab (OSE-127) : la pouchite chronique et l’hidradénite suppurée (HS). Ces indications ont été choisies en raison de leur fort rationnel biologique avec l’IL-7R, et s’inscrivent pleinement dans le plan stratégique 2026-2028 de la Société visant à étendre l’utilisation de lusvertikimab à des maladies auto-immunes ciblées à fort potentiel. Le développement de l’une ou des deux indications sera conditionné à leur financement, le démarrage d’un premier essai clinique de Phase 2 étant prévu pour le second semestre 2026.