OSE Immunotherapeutics salue l'octroi de la désignation de médicament orphelin par la FDA du pegrizprument (VEL-101)

Nantes, le 21 janvier, 18 heures - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo : OSE) prend aujourd’hui acte de l’annonce faite par son partenaire Veloxis Pharmaceuticals, Inc. selon laquelle la U.S. Food and Drug Administration (FDA) a accordé la désignation de médicament orphelin au pegrizeprument (VEL 101) pour la prévention du rejet d’organe chez les patients subissant une transplantation hépatique.



Le communiqué complet de Veloxis est disponible ici.



Pegrizeprument (également connu sous le nom de VEL 101) est un fragment d’anticorps monoclonal immunomodulateur innovant en développement, initialement découvert et développé par OSE Immunotherapeutics et licencié à Veloxis en 2021 pour toutes les indications liées à la transplantation. Veloxis est responsable du développement mondial, de la fabrication et de la future commercialisation du produit.