17 août (Reuters) - Ose Immunotherapeutics SA OSE.PA : * OSE IMMUNOTHERAPEUTICS ANNONCE DES RÉSULTATS PRÉCLINIQUES POSITIFS DE COVEPIT, SON VACCIN MULTI-CIBLES CONTRE LA COVID-19 * LA PHASE CLINIQUE EST PRÉVUE FIN 2020/DÉBUT 2021. Pour plus de détails, cliquez sur OSE.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées OSE IMMUNO Euronext Paris +2.52%