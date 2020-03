OSE Immunotherapeutics : Résultats financiers 2019 et point sur l'activité

Prévisions de l'impact potentiel du COVID-19 sur les activités de développement clinique de la Société



o Des avancées cliniques majeures de ses actifs clés : Tedopi®, OSE-127 et BI 765063

o Anticorps bispécifique BiCKI® : l'interleukine-7, première cytokine sélectionnée pour être associée à l'anti-PD-1

o Paiement d'étape de 5 millions d'euros de Servier avancé au démarrage de la Phase 2 clinique d'OSE-127 dans le syndrome de Sjögren

o Chiffre d'affaires IFRS de 26 millions d'euros au 31 décembre 2019

o Trésorerie disponible de 25,8 millions d'euros au 31 décembre 2019 auxquels s'ajouteront 3 millions d'euros du crédit d'impôt recherche 2019 et le paiement d'étape de Servier, assurant une visibilité financière jusqu'au 1er trimestre 2021





Nantes, France, 26 mars 2020 - 18 heures - OSE Immunotherapeutics (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE) annonce ses résultats financiers annuels au 31 décembre 2019 et fait le point sur les avancées et les perspectives de la société pour ses immunothérapies agonistes ou antagonistes dans le traitement du cancer et des maladies auto-immunes.