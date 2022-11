OSE Immunotherapeutics renforce sa stratégie R&D à travers des programmes issus de ses plateformes de recherche first-in-class

Nantes, France – 8 novembre 2022, 18 heures – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE) présente des nouvelles avancées scientifiques à travers une présentation orale et des posters sélectionnés à des conférences internationales : au 37ème congrès annuel du SITC (Society for Immunotherapy of Cancer) à Boston du 8 au 12 novembre et au 14ème congrès annuel Protein & Antibody Engineering Summit (PEGS) Europe à Barcelone du 14 au 16 novembre. Ces communications mettent en avant les dernières données précliniques issues de nos plateformes de recherche innovantes Myéloïdes et BiCKI®, et en particulier OSE-230 (premier anticorps monoclonal pro-résolutif) dans l’inflammation chronique, CLEC-1 (nouveau point de contrôle immunitaire myéloïde) et BiCKI®-IL-7 (nouvelle thérapie bifonctionnelle ciblant PD-1 et IL-7) en immuno-oncologie.