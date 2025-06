OSE Immunotherapeutics renforce sa stratégie de croissance : Accélération des programmes clés dans l'inflammation et de l'immuno-oncologie

• Insuffler un nouvel élan en immunologie et inflammation grâce au développement de lusvertikimab en s’appuyant sur un nouveau biomarqueur prédictif.

• Ouvrir une nouvelle ère pour les vaccins contre le cancer avec Tedopi®, en bonne voie pour l’enregistrement.

• Poursuivre la transformation de l’entreprise portée par une gouvernance responsable : développement international, planification financière rigoureuse et exécution clinique maîtrisée.



NANTES, France, 4 juin 2025, 8 heures – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE), une société de biotechnologie dédiée au développement de traitements first-in-class en immuno-oncologie et immuno-inflammation, présente aujourd’hui les ambitions de la société en matière de croissance à long terme et de création de valeur durable pour les actionnaires et la société au sens large.