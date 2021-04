OSE Immunotherapeutics reçoit l'autorisation pour lancer un essai clinique de Phase 1 avec CoVepiT, son vaccin multi-cibles et multi-variants contre la COVID-19

o CoVepiT, un vaccin contre SARS-CoV-2 qui active les défenses des cellules T CD8 via ses multi-épitopes T CD8.

o CoVepiT, une sélection d'épitopes* à partir de 11 protéines du virus pour couvrir le SARS-CoV-2 initial et ses variants.

o CoVepiT, un vaccin de 2ème génération capable d'apporter potentiellement une immunité cellulaire à long terme avec des cellules T mémoires.



Nantes, le 1er avril 2021, 18 heures - OSE Immunotherapeutics (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE) annonce ce jour avoir reçu l'autorisation de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS) et du Comité d'Ethique belges pour son étude clinique de Phase 1 évaluant CoVepiT, son vaccin contre la COVID-19, qui sera menée chez 48 volontaires sains dont les premiers devraient être inclus prochainement.