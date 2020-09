OSE Immunotherapeutics publie ses résultats semestriels et fait le point sur ses avancées

o Résultats positifs de l'étape 1 de l'essai clinique de Phase 3 de Tedopi® dans le cancer du poumon non à petites cellules

o Résultats positifs d'études précliniques et ex vivo chez l'homme de CoVepiT, vaccin contre la COVID-19 ; entrée en phase clinique prévue fin 2020 ou début 2021

o Démarrage de deux études cliniques de Phase 2 d'OSE-127, dans la rectocolite hémorragique et dans le syndrome de Sjögren, prévu au 4ème trimestre 2020

o Avancées solides des programmes précliniques en immuno-oncologie BiCKI®-IL-7 et antagonistes de CLEC-1

o Obtention d'un financement non dilutif de 7 millions d'euros sous la forme de Prêt Garanti par l'État

o Chiffre d'affaires de 5,8 millions d'euros et trésorerie disponible de 22,9 millions euros au 30 juin 2020, assurant une visibilité financière jusqu'au 3ème trimestre 2021



Nantes, le 17 septembre 2020, 18 heures - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE), annonce ses résultats financiers semestriels au 30 juin 2020 et fait le point sur les avancées clés de la Société au cours du 1er semestre.