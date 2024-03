OSE Immunotherapeutics publie ses résultats financiers annuels 2023 et fait le point sur sa stratégie de développement

Principaux éléments financiers

• Position de trésorerie de 18,7 millions d’euros au 31 décembre 2023, auxquels s’ajouteront

48 millions de dollars à recevoir dans le cadre de l’accord de collaboration et de licence conclu avec AbbVie (février 2024), ainsi que le CIR estimé à 5,8 millions d’euros, ce qui renforcera la visibilité financière jusqu’en 2026.



Principales avancées du portefeuille clinique de produits propriétaires

• Tedopi®, un vaccin contre le cancer à base d’épitopes optimisés : dossier et protocole approuvés par la FDA (Food and Drug Administration) pour lancer un nouvel essai clinique de phase 3 confirmatoire en deuxième ligne de traitement du cancer du poumon chez des patients en résistance secondaire ou acquise aux anti-PD(L)1.

Fin du recrutement de patients dans l’essai de phase 2 dans le cancer du pancréas ; essais de phase 2 en cours en combinaison dans le cancer de l’ovaire et le cancer du poumon.

• OSE-127/Lusvertikimab, anticorps monoclonal antagoniste du récepteur IL-7 : fin du recrutement de patients dans l’essai clinique de phase 2 dans la rectocolite hémorragique ; premiers résultats attendus mi-2024.

Avis favorable de l’EMA (European Medicines Agency) sur la désignation de statut orphelin pour l’utilisation du Lusvertikimab dans le traitement de la Leucémie Aiguë Lymphoblastique.

• OSE-279, anti-PD1 propriétaire : résultats d’efficacité et de tolérance positifs de l’essai clinique de phase 1/2 dans les tumeurs solides avancées.