OSE Immunotherapeutics publie ses résultats annuels 2021 avec une excellente avancée de ses programmes cliniques et une trésorerie solide pour les supporter

• Résultats finaux positifs de phase 3 pour Tedopi® en résistance secondaire dans le cancer du poumon non à petites cellules, en échec de traitement de deuxième ligne par checkpoint inhibiteur.



• Paiement d’étape de 8 millions d’euros reçu pour le démarrage de l’étape d’expansion de la phase 1 de BI 765063, anti-SIRPα (sur l’axe CD47/SIRPα), menée dans les tumeurs solides avec son partenaire Boehringer Ingelheim, après les résultats positifs de l’étape d’escalade de dose du produit.



• Paiement d’étape de 5 millions d’euros reçu au démarrage d’un essai clinique de phase 2 avec OSE-127/S95011 dans le syndrome de Sjögren avec son partenaire Servier, promoteur de cet essai.



• Paiement à la signature de 7 millions d’euros de son partenaire Veloxis Pharmaceuticals Inc., suite à la licence accordée sur le produit FR104, anti-CD28, dans le domaine de la greffe, complété par un nouveau paiement d’étape de 5 millions d’euros reçu en 2022 suite à l’obtention d’un Investigational New Drug (IND) aux Etats-Unis.



• Chiffre d’affaires de 26 millions d’euros lié aux partenariats pharmaceutiques et position de trésorerie de 33,6 millions d’euros au 31 décembre 2021, contre 29,4 millions d’euros au 31 décembre 2020.