OSE Immunotherapeutics : publication des résultats positifs de phase 3 de son vaccin anti cancer

(AOF) - OSE Immunotherapeutics annonce la publication des résultats positifs de phase 3 de son vaccin chez des patients atteints d’un cancer du poumon en résistance à l’immunothérapie dans la revue à comité de lecture « Annals of Oncology ». Tedopi améliore la survie globale avec une meilleure tolérance et une meilleure qualité de vie en monothérapie versus une chimiothérapie, chez des patients HLA-A2 positifs atteints d’un CPNPC (cancer du poumon non à petites cellules) avancé ou métastatique ayant progressé après au moins 12 semaines après un traitement séquentiel par chimiothérapie et IPC.

Nicolas Poirier, Directeur général d'OSE Immunotherapeutics, commente : " Tedopi est le vaccin thérapeutique contre le cancer le plus avancé en développement clinique. Nos données de phase 3 montrant des effets prometteurs sont maintenant validées dans un journal international de renom, ‘Annals of Oncology', ce qui représente une avancée majeure pour toutes les personnes impliquées dans l'étude ".

