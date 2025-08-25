OSE Immunotherapeutics Propose une Evolution de sa Gouvernance et Réaffirme ses Priorités Stratégiques à l’Approche de son Assemblée Générale Annuelle

Une nouvelle structure du Conseil qui reflète une représentation équilibrée et proportionnée des actionnaires

Une gouvernance renouvelée pour piloter les feuilles de route stratégiques de Tedopi® et Lusvertikimab



NANTES, France - 25 août 2025, 7h00 CET – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE), annonce la convocation de son Assemblée Générale annuelle des actionnaires, qui se tiendra le 30 septembre 2025, ainsi qu’une proposition d’évolution de sa gouvernance. Cette démarche renforce l’engagement de la société en faveur d’une représentation équilibrée et proportionnée des actionnaires et d’un alignement stratégique.



Le cadre de gouvernance proposé s’inscrit dans le contexte de discussions en cours avec des actionnaires concertistes. Il vise à assurer une expertise internationale tout en préservant l’indépendance et la continuité nécessaires pour soutenir les deux domaines thérapeutiques clés de la société, et explorer toutes les options stratégiques dans l’intérêt des patients et de l’ensemble des actionnaires.