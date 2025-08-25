 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 973,00
-0,14%
Indices
Chiffres-clés

OSE Immunotherapeutics Propose une Evolution de sa Gouvernance et Réaffirme ses Priorités Stratégiques à l’Approche de son Assemblée Générale Annuelle
information fournie par Boursorama CP 25/08/2025 à 07:00

Une nouvelle structure du Conseil qui reflète une représentation équilibrée et proportionnée des actionnaires
Une gouvernance renouvelée pour piloter les feuilles de route stratégiques de Tedopi® et Lusvertikimab

NANTES, France - 25 août 2025, 7h00 CET – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE), annonce la convocation de son Assemblée Générale annuelle des actionnaires, qui se tiendra le 30 septembre 2025, ainsi qu’une proposition d’évolution de sa gouvernance. Cette démarche renforce l’engagement de la société en faveur d’une représentation équilibrée et proportionnée des actionnaires et d’un alignement stratégique.

Le cadre de gouvernance proposé s’inscrit dans le contexte de discussions en cours avec des actionnaires concertistes. Il vise à assurer une expertise internationale tout en préservant l’indépendance et la continuité nécessaires pour soutenir les deux domaines thérapeutiques clés de la société, et explorer toutes les options stratégiques dans l’intérêt des patients et de l’ensemble des actionnaires.

Valeurs associées

OSE IMMUNO
6,3200 EUR Euronext Paris 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une rentrée agitée à Radio France: les programmes de plusieurs stations du groupe public, dont France Inter qui héberge la première matinale du pays, sont perturbés lundi matin, après l'appel à une grève illimitée ( AFP / Ludovic MARIN )
    La rentrée de Radio France perturbée par une grève
    information fournie par AFP 25.08.2025 08:17 

    Une rentrée agitée à Radio France: les programmes de plusieurs stations du groupe public, dont France Inter qui héberge la première matinale du pays, sont perturbés lundi matin, après l'appel à une grève illimitée. A partir de 7H00, en lieu et place de la matinale ... Lire la suite

  • valneva vaccins (Crédit: / Groupe Valneva)
    A suivre aujourd'hui... Valneva
    information fournie par AOF 25.08.2025 08:17 

    (AOF) - Valneva a annoncé que l’agence de santé américaine Food and Drug Administration (FDA) a suspendu la licence d’Ixchiq, citant quatre nouveaux cas d’effets indésirables graves s’apparentant à la maladie provoquée par le chikungunya. Cette suspension entre ... Lire la suite

  • SES : La tendance baissière peut reprendre
    SES : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 25.08.2025 08:15 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) : Les signaux haussiers sont intacts
    TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 25.08.2025 08:13 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank