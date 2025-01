OSE Immunotherapeutics présentera trois abstracts sur Lusvertikimab, son anticorps anti-IL-7 récepteur dans la rectocolite hémorragique, au 20ème congrès annuel de l’ECCO

Nantes, France, le 28 janvier 2025, 7 heures 30 – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE) présentera trois abstracts scientifiques sur Lusvertikimab, antagoniste de l’IL-7 récepteur en développement clinique dans la rectocolite hémorragique, en présentation orale, présentation orale digitale et poster au 20ème congrès de l’ECCO (European Crohn’s and Colitis Organisation) qui se tiendra du 19 au 22 février 2025 à Berlin.



Nicolas Poirier, Directeur général d’OSE Immunotherapeutics, commente : “Grâce aux trois abstracts acceptés pour présentation à l’ECCO 2025, nous serons heureux de partager des nouvelles données précliniques et des données cliniques d’efficacité de Lusvertikimab avec les spécialistes mondiaux leaders dans les Maladies Inflammatoires Chroniques Intestinales (MICI).”