OSE Immunotherapeutics présentera des données inédites de la période d’extension de Lusvertikimab à la “Digestive Disease Week” (DDW) 2025

Présentation de nouvelles données cliniques sur les bénéfices et la sécurité à long terme de l’anticorps monoclonal anti-IL-7R Lusvertikimab dans l’essai de Phase 2 d’extension dans la rectocolite hémorragique



NANTES, France, 9 avril 2025, 7 heures 30 – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE), une société de biotechnologie qui développe des traitements first-in-class en immuno-oncologie et en immuno-inflammation, annonce aujourd’hui que la Société présentera des données d’efficacité et de sécurité de la période d’extension en ouvert (Open Label Extension – OLE) de 24 semaines de l’étude de Phase 2 CoTikiS dans la rectocolite hémorragique, à la conférence 2025 « Digestive Disease Week » qui se tiendra à San Diego (du 3 au 6 mai).