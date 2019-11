OSE Immunotherapeutics présente une corrélation positive entre la réponse aux néo-épitopes et l'amélioration de la survie chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules traités par Tedopi®

A la 34ème conférence annuelle de la Society for Immunotherapy of Cancer (SITC)Nantes, le 11 novembre 2019, 8 heures - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE), a présenté des nouvelles données précliniques et cliniques sur ses produits en immuno-oncologie : Tedopi®, BI 765063 (OSE-172) et la plateforme BiCKI® à la conférence SITC (Society for Immunotherapy of Cancer) qui s'est tenue à National Harbor, Maryland, Etats-Unis, du 6 au 10 novembre 2019.Le poster (P339), intitulé : "Survival is improved by antigen-specific cytotoxic T lymphocytes (CTL) responses after treatment with the neoepitope-based vaccine Tedopi® in HLA-A2 positive advanced non-small cell lung cancer (NSCLC) patients"*, décrit les résultats d'études d'immunogénicité visant à explorer l'effet prédictif des néo-épitopes sur la survie globale selon leur type et leur nombre. Les résultats présentés montrent un allongement significatif de la survie chez les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules qui présentent une réponse immune aux néo-épitopes composant Tedopi®.