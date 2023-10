OSE Immunotherapeutics présente les premiers résultats cliniques positifs de son anticorps monoclonal anti-PD1 OSE-279 évalué dans les tumeurs solides avancées

Nantes, France – le 16 octobre 2023, 7 heures 30 – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE) a présenté les premiers résultats positifs de l’essai clinique de Phase 1/2 évaluant OSE-279, un anticorps monoclonal anti-PD1 à forte affinité, chez des patients atteints de tumeurs solides, à la conférence AACR-NCI-EORTC International Conference on Molecular Targets and Cancer Therapeutics qui s’est tenue à Boston (11 – 15 octobre 2023, Abstract n° 35371, Poster n° C063).



Silvia Comis, Directrice du Développement clinique et des Affaires réglementaires d’OSE Immunotherapeutics, commente : « Ces premiers résultats positifs d’efficacité et de tolérance de Phase 1/2 clinique évaluant le potentiel thérapeutique de notre anticorps monoclonal anti-PD1 dans les tumeurs solides avancées sont très prometteurs. Ils sont encourageants pour la poursuite dans le futur du développement clinique d’OSE-279 en monothérapie dans des indications de niche pré-identifiées touchant des cancers à fort besoin médical. Ce produit pourra également être exploré en combinaison avec d’autres candidats médicaments d’OSE ou avec des actifs externes ouvrant la voie à des nouveaux partenariats potentiels ».