OSE Immunotherapeutics présente les dernières données sur les résultats cliniques d’OSE-279 dans les tumeurs solides avancées

Nantes, France – le 26 février 2024, 18 heures – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE) présente les derniers résultats positifs de l’évaluation clinique de Phase 1/2 d’OSE-279 dans les tumeurs solides avancées au congrès 2024 de l’ESMO Targeted Anticancer Therapies Congress (ESMO TAT) qui se tient à Paris du 26 au 28 février (Abstract #368 ;FPN 30P).

Silvia Comis, Directrice du Développement clinique et des Affaires réglementaires d’OSE Immunotherapeutics, commente : « Nous sommes très heureux de partager cette actualisation positive des résultats préliminaires d’efficacité et de tolérance de l’étude clinique de Phase 1/2 évaluant le potentiel thérapeutique d’OSE-279, notre anticorps monoclonal anti-PD1 propriétaire à forte affinité, dans les tumeurs solides avancées. Ces nouveaux résultats, ainsi que le signal supplémentaire d’efficacité avec un taux élevé de réponse antitumorale chez des patients difficiles à traiter, soulignent l’intérêt d’OSE-279 comme traitement potentiel anti-PD1 puissant. Cela est encourageant pour la suite de son développement clinique dans des indications de niche pré-identifiées, touchant des cancers à fort besoin médical. En parallèle de son développement en monothérapie, nous explorons une possible évaluation d’OSE-279 en combinaison avec d’autres produits d’OSE, dont le vaccin contre le cancer, à travers des nouvelles cohortes de patients ».