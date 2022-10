OSE Immunotherapeutics présente les avancées de ses programmes en Immuno-Oncologie, BiCKI®-IL-7v et CLEC-1, lors de conférences internationales

Nantes, France – 12 octobre 2022, 18 heures – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE), annonce que trois abstracts ont été acceptés pour présentation poster au 37ème congrès annuel du SITC (Society for Immunotherapy of Cancer) qui se tiendra à Boston en présentiel et en virtuel du 8 au 12 novembre. Ces posters présenteront les dernières données précliniques issues des plateformes de recherche innovantes BiCKI® et Myéloïdes, et en particulier sur les programmes BiCKI®-IL-7 (bifonctionnel ciblant PD-1 et IL-7) et CLEC-1 (nouveau point de contrôle immunitaire myéloïde). La Société avait également été invitée à faire une présentation orale sur son programme CLEC-1 au Macrophage-directed Therapies Summit à Boston en octobre 2022.