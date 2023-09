OSE Immunotherapeutics présente les avancées de ses programmes de recherche lors de prochains congrès internationaux Conférence internationale CICON (Cancer Immunotherapy Conference) Congrès du SITC (Society for Immunotherapy of Cancer) PEGS Europe (Protein & Antibody Engineering Summit)

Nantes, France – le 20 septembre 2023, 7 heures 30 – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE) annonce que les avancées scientifiques de ses programmes de recherche ont été sélectionnées pour présentation lors de prochains congrès européens et américains : à la 7ème Conférence CICON (International Cancer Immunotherapy) à Milan, Italie (20 – 23 septembre), au 38ème Congrès annuel du SITC (Society for Immunotherapy of Cancer) à San Diego, CA, Etats-Unis (1 – 5 novembre) et au 15ème PEGS Europe (Protein & Antibody Engineering Summit) à Lisbonne, Portugal (14 – 16 novembre). Les communications porteront sur les dernières avancées des programmes de recherche de la Société en immuno-oncologie : CLEC-1 (nouveau point de contrôle immunitaire myéloïde), CYTOMASK (nouvelle technologie innovante de démasquage des cytokines), BiCKI®-IL-7 (bifonctionnel ciblant PD-1 et IL-7) et Tedopi® (vaccin thérapeutique contre le cancer d’activation des cellules T, à base d’épitopes).