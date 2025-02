OSE Immunotherapeutics présente des résultats positifs contre la rectocolite hémorragique

AOF - EN SAVOIR PLUS

Lusvertikimab a mis en évidence des taux élevés de rémission clinique et endoscopique après 10 semaines de traitement. La biotech précise qu'un bon profil de sécurité et de tolérance a été observé, "sans signaux de sécurité cliniquement pertinents".

(AOF) - OSE Immunotherapeutics (stable à 7,18 euros) annonce la présentation des résultats complets de l’étude de Phase 2 de son anticorps monoclonal anti-IL-7R Lusvertikimab dans la rectocolite hémorragique (RCH) au 20ème congrès de l’ECCO (European Crohn's and Colitis Organisation). Le produit a montré des résultats statistiquement significatifs sur le critère d’évaluation principal et sur les critères secondaires chez des patients souffrant de RCH pendant la période d’induction de 10 semaines de l’étude randomisée en double aveugle CoTikiS.

