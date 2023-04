OSE Immunotherapeutics présente des résultats cliniques et précliniques issus de son portefeuille en immuno-oncologie

Au congrès annuel 2023 de l’American Association for Cancer Research (AACR)



• BI 765063, un inhibiteur first-in-class de SIRPα sur l’axe myéloïde SIRPα/CD47, dans les tumeurs solides avancées.

• OSE-127, un anticorps monoclonal immunomodulateur ciblant le récepteur CD127, la chaîne alpha du récepteur à l’interleukine-7 (IL-7R), dans la Leucémie Aiguë Lymphoblastique (LAL).

• BiCKI®-IL-7, une thérapie bifonctionnelle ciblant PD1 et IL-7 pour restaurer la fonction des cellules T épuisées et désarmer l’activité des cellules T régulatrices.



Nantes, le 18 avril 2023, 7 heures 30 – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE) annonce trois présentations au congrès annuel 2023 de l’American Association for Cancer Research (AACR) qui se tient à Orlando (Floride) du 14 au 19 avril. Ces présentations portent sur les premières données d’analyses de biomarqueurs issues de l’essai clinique de Phase 1 de BI 765063 (anticorps monoclonal anti-SIRPα sur l’axe CD47/SIRPα) dans les tumeurs solides avancées. Deux autres présentations rapportent les dernières avancées précliniques sur OSE-127 (antagoniste du récepteur à l’IL-7) en hématologie et sur BiCKI®-IL-7 (nouvelle thérapie bifonctionnelle ciblant PD1 et IL-7).



De plus, des nouvelles données précliniques et de caractérisation du rôle biologique de CLEC-1 (nouveau point de contrôle immunitaire myéloïde) seront présentées le 19 avril.