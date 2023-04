OSE Immunotherapeutics présente des nouvelles avancées précliniques sur son programme de recherche CLEC-1, un nouveau point de contrôle immunitaire myéloïde en immuno-oncologie

Au congrès annuel 2023 de l’American Association for Cancer Research (AACR)



• Le blocage du point de contrôle inhibiteur myéloïde CLEC-1 renforce la réponse antitumorale et la phagocytose tumorale par les macrophages.

• TRIM21 a été identifié par OSE Immunotherapeutics en collaboration avec l’équipe du Dr Elise Chiffoleau(1) comme un nouveau ligand spécifique de CLEC-1 et l’axe

CLEC-1/TRIM21 comme une nouvelle cible dans l’immunothérapie du cancer.



Nantes, le 20 avril 2023, 7 heures 30 – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE) a présenté deux nouveaux posters sur les dernières avancées de son programme préclinique sur CLEC-1 (nouveau point de contrôle immunitaire myéloïde), issu de sa plateforme Myéloïdes, au congrès annuel 2023 de l’American Association for Cancer Research (AACR) qui s’est tenu à Orlando (Floride) du 14 au 19 avril