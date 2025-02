OSE Immunotherapeutics présente des données précliniques positives sur l'anti-IL-7 récepteur Lusvertikimab en combinaison dans la colite chronique En présentation orale au 20ème congrès de l’ECCO

Nantes, France, le 20 février 2025, 18 heures – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE) a présenté aujourd’hui des données précliniques positives sur la combinaison de l’anti-IL-7 récepteur (IL-7R) avec des anticorps monoclonaux (mAb) anti-IL-12/23 dans la colite chronique, au 20ème congrès de l’ECCO (European Crohn’s and Colitis Organization) qui se tient à Berlin du 19 au 22 février 2025.



La communication orale, intitulée “Anti-IL-7 Receptor Plus Anti-IL12/23 Combination Induces Complete Histological Normalization in Chronic Colitis”,présentée par Nicolas Poirier, a montré que l’IL-7 entraîne une résistance à l’inhibition de l’axe IL-23. L’administration d’un anti-IL-7R en combinaison avec un anti-IL-12/23 agit de manière synergique pour obtenir un contrôle profond de la colite chronique caractérisé par une guérison histologique complète.