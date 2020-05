OSE Immunotherapeutics présente CLEC-1, un nouveau point de contrôle myéloïde immunitaire et cible thérapeutique d'intérêt en immuno-oncologie

En présentation orale au congrès annuel (virtuel) de l'AACR 2020 (22 - 24 juin)



o A travers le nouveau signal « Don't eat me » médié par CLEC-1, les cellules tumorales inhibent la phagocytose des cellules myéloïdes et la présentation antigénique par les cellules dendritiques

o CLEC-1 est une nouvelle cible thérapeutique en immuno-oncologie

o Les antagonistes de la voie de point de contrôle myéloïde CLEC-1 représentent une approche innovante de l'immunothérapie du cancer



Nantes, le 18 mai 2020, 7 heures 30 - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE), annonce que des données précliniques sur CLEC-1 (parmi les récepteurs CLR - C-type lectin receptors), un point de contrôle myéloïde immunitaire et nouvelle cible thérapeutique d'intérêt en immuno-oncologie, ont été sélectionnées pour une présentation orale(1) au Congrès annuel virtuel (II) de l'American Association of Cancer Research (AACR) qui se tiendra du 22 au 24 juin 2020.