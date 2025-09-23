OSE Immunotherapeutics prend acte de la décision du Tribunal de commerce de Nantes

NANTES, France – 23 septembre 2025, 22 h 30 – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE) prend acte de la décision rendue le 23 septembre 2025 par le Tribunal de commerce de Nantes rejetant ses demandes dans le cadre de la procédure concernant la déclaration d’action de concert par un groupe d’actionnaires minoritaires.



Dans l’intérêt de la Société, afin de se concentrer sur l’exécution de sa stratégie et permettre la tenue de l’Assemblée Générale le 30 septembre prochain, le Conseil d’administration a décidé de ne pas interjeter appel de cette décision. Le Conseil réaffirme néanmoins sa conviction quant au bien-fondé des principes défendus dans le cadre de cette action.