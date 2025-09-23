Claudia, l'actrice Cardinale

Photo prise le 17 mars 1987 à Paris de l'actrice italienne Claudia Cardinale, lors de la présentation du film « La Storia » du réalisateur italien Luigi Comencini ( AFP / GEORGES BENDRIHEM )

Elle a subjugué Visconti et Fellini, envoûté Delon, Belmondo et Mastroianni: incarnation de la beauté italienne, Claudia Cardinale, décédée mardi à l'âge de 87 ans, a illuminé de sa présence solaire plus de 150 films dont les monuments "Le Guépard" et "Huit et demi".

Sauvage et garçon manqué dans sa jeunesse, cette Italienne de Tunisie naturalisée française était devenue, sans le vouloir, une star de cinéma internationale récompensée d'un Lion d'Or à Venise en 1993 et d'un Ours d'Or à Berlin en 2002.

"Elle est la seule fille simple et saine dans ce milieu de névrosés et d'hypocrites", disait d'elle Marcello Mastroianni.

Elle a joué dans le meilleur du renouveau italien (Bolognini, Zurlini, Squitieri), brillé à Hollywood (Edwards, Brooks, Leone), en France (Broca, Verneuil) et même en Allemagne avec Werner Herzog et son maudit "Fitzcarraldo".

"J'ai eu la veine de commencer dans les moments magiques du cinéma. Tous les grands metteurs en scène ont été mes maîtres et moi, je n'ai jamais appelé personne. C'est eux qui m'ont demandée", résumait-elle à 74 ans sur France Culture.

L'actrice italienne Claudia Cardinale, le 1er octobre 1961 ( AFP / Pierre GUILLAUD )

Née à La Goulette, près de Tunis, le 15 avril 1938 d'une Française et d'un Sicilien, Claude Joséphine Rose Cardinale parle français, arabe et sicilien mais c'est dans le cinéma italien qu'elle débute. Les réalisateurs n'aimant pas sa voix rauque et son accent français la feront doubler jusqu'à Fellini et son "Huit et demi" (1963).

A 17 ans, un concours de beauté qu'elle remporte sans même être candidate bouleverse sa vie: "La plus belle Italienne de Tunis" gagne un voyage à la Mostra de Venise où elle fait sensation.

"Je ne voulais pas faire de cinéma. C'est ma sœur qui voulait. Mais ils ont tellement insisté (...) que mon père a lâché", confiait-elle sur France Inter.

Sous contrat avec le producteur Franco Cristaldi, elle devient sa créature. Sur le tournage de la comédie culte du "Pigeon" (1958) de Monicelli, elle découvre qu'elle est enceinte. Elle confiera des années plus tard qu'elle a été violée.

- "Héroïne d'un conte de fée" -

Son producteur lui impose de cacher sa grossesse. Après un accouchement dans le secret à Londres, il la convainc de confier l'enfant à ses parents: Patrick sera officiellement son jeune frère jusqu'à ce qu'elle révèle la vérité sept ans plus tard.

Elle n'a que 22 ans lorsque Visconti la fait tourner dans "Rocco et ses frères" (1960). Il lui fait peindre ses yeux en noir et lui enseigne le métier. La Cardinale le suivra partout: dans "Le Guépard" en 1963, elle crève l'écran entre Burt Lancaster et Alain Delon. En parallèle, elle tourne un autre chef d'oeuvre, "Huit et demi", de Fellini.

"Visconti, précis, méticuleux comme au théâtre, me parlait en français et me voulait brune aux cheveux longs. Fellini, bordélique et dépourvu de scénario, me parlait en italien et me voulait plutôt blonde aux cheveux courts. Ce sont les deux films les plus importants de ma vie", racontait-elle au quotidien français Le Monde.

A 23 ans, elle fait une entrée fracassante à Cannes avec "La fille à la valise" de Zurlini et "Le mauvais chemin" de Bolognini: on la prend pour une Bardot brune. Dix ans plus tard, "BB" et "CC" joueront ensemble dans la poussière dans les "Pétroleuses".

L'actrice italienne Claudia Cardinale à son arrivée à une cérémonie marquant le 70e anniversaire du Festival international du film de Cannes le 20 septembre 2016 à Paris ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

"Je suis devenue l'héroïne d’un conte de fées, le symbole d'un pays dont je parlais à peine la langue", écrivait l'actrice dans son autobiographie "Mes étoiles".

Réclamée par Hollywood où elle refuse de s'installer, elle séduit les Américains dans "La panthère rose", puis "Le plus grand cirque du monde" de Henry Hathaway où elle joue la fille de Rita Hayworth.

Après "Sandra" de Visconti où elle porte la robe de mariée de la mère du réalisateur, et "Les Professionnels" avec Burt Lancaster, elle est l'héroïne d'"Il était une fois dans l'Ouest" de Sergio Leone (1968), seule femme entre Charles Bronson et Henry Fonda.

Le Napolitain Pasquale Squitieri, son compagnon pendant presque 30 ans, son "seul amour" et le père de sa fille Claudia, lui fait tourner dix films de 1974 à 2011.

En 2017, le festival de Cannes avait choisi une photo de sa jeunesse pour son affiche, rendant hommage à "une comédienne aventurière, femme indépendante, citoyenne engagée".

Aux jeunes comédiennes, l'actrice, qui a toujours refusé de se dénuder, recommandait de ne pas "tout accepter pour un rôle qui peut vous abîmer ou vous donner l'impression de vous vendre".