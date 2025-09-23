 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Claudia, l'actrice Cardinale
information fournie par AFP 23/09/2025 à 23:18

Photo prise le 17 mars 1987 à Paris de l'actrice italienne Claudia Cardinale, lors de la présentation du film « La Storia » du réalisateur italien Luigi Comencini ( AFP / GEORGES BENDRIHEM )

Photo prise le 17 mars 1987 à Paris de l'actrice italienne Claudia Cardinale, lors de la présentation du film « La Storia » du réalisateur italien Luigi Comencini ( AFP / GEORGES BENDRIHEM )

Elle a subjugué Visconti et Fellini, envoûté Delon, Belmondo et Mastroianni: incarnation de la beauté italienne, Claudia Cardinale, décédée mardi à l'âge de 87 ans, a illuminé de sa présence solaire plus de 150 films dont les monuments "Le Guépard" et "Huit et demi".

Sauvage et garçon manqué dans sa jeunesse, cette Italienne de Tunisie naturalisée française était devenue, sans le vouloir, une star de cinéma internationale récompensée d'un Lion d'Or à Venise en 1993 et d'un Ours d'Or à Berlin en 2002.

"Elle est la seule fille simple et saine dans ce milieu de névrosés et d'hypocrites", disait d'elle Marcello Mastroianni.

Elle a joué dans le meilleur du renouveau italien (Bolognini, Zurlini, Squitieri), brillé à Hollywood (Edwards, Brooks, Leone), en France (Broca, Verneuil) et même en Allemagne avec Werner Herzog et son maudit "Fitzcarraldo".

"J'ai eu la veine de commencer dans les moments magiques du cinéma. Tous les grands metteurs en scène ont été mes maîtres et moi, je n'ai jamais appelé personne. C'est eux qui m'ont demandée", résumait-elle à 74 ans sur France Culture.

L'actrice italienne Claudia Cardinale, le 1er octobre 1961 ( AFP / Pierre GUILLAUD )

L'actrice italienne Claudia Cardinale, le 1er octobre 1961 ( AFP / Pierre GUILLAUD )

Née à La Goulette, près de Tunis, le 15 avril 1938 d'une Française et d'un Sicilien, Claude Joséphine Rose Cardinale parle français, arabe et sicilien mais c'est dans le cinéma italien qu'elle débute. Les réalisateurs n'aimant pas sa voix rauque et son accent français la feront doubler jusqu'à Fellini et son "Huit et demi" (1963).

A 17 ans, un concours de beauté qu'elle remporte sans même être candidate bouleverse sa vie: "La plus belle Italienne de Tunis" gagne un voyage à la Mostra de Venise où elle fait sensation.

"Je ne voulais pas faire de cinéma. C'est ma sœur qui voulait. Mais ils ont tellement insisté (...) que mon père a lâché", confiait-elle sur France Inter.

Sous contrat avec le producteur Franco Cristaldi, elle devient sa créature. Sur le tournage de la comédie culte du "Pigeon" (1958) de Monicelli, elle découvre qu'elle est enceinte. Elle confiera des années plus tard qu'elle a été violée.

- "Héroïne d'un conte de fée" -

Son producteur lui impose de cacher sa grossesse. Après un accouchement dans le secret à Londres, il la convainc de confier l'enfant à ses parents: Patrick sera officiellement son jeune frère jusqu'à ce qu'elle révèle la vérité sept ans plus tard.

Elle n'a que 22 ans lorsque Visconti la fait tourner dans "Rocco et ses frères" (1960). Il lui fait peindre ses yeux en noir et lui enseigne le métier. La Cardinale le suivra partout: dans "Le Guépard" en 1963, elle crève l'écran entre Burt Lancaster et Alain Delon. En parallèle, elle tourne un autre chef d'oeuvre, "Huit et demi", de Fellini.

"Visconti, précis, méticuleux comme au théâtre, me parlait en français et me voulait brune aux cheveux longs. Fellini, bordélique et dépourvu de scénario, me parlait en italien et me voulait plutôt blonde aux cheveux courts. Ce sont les deux films les plus importants de ma vie", racontait-elle au quotidien français Le Monde.

A 23 ans, elle fait une entrée fracassante à Cannes avec "La fille à la valise" de Zurlini et "Le mauvais chemin" de Bolognini: on la prend pour une Bardot brune. Dix ans plus tard, "BB" et "CC" joueront ensemble dans la poussière dans les "Pétroleuses".

L'actrice italienne Claudia Cardinale à son arrivée à une cérémonie marquant le 70e anniversaire du Festival international du film de Cannes le 20 septembre 2016 à Paris ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

L'actrice italienne Claudia Cardinale à son arrivée à une cérémonie marquant le 70e anniversaire du Festival international du film de Cannes le 20 septembre 2016 à Paris ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

"Je suis devenue l'héroïne d’un conte de fées, le symbole d'un pays dont je parlais à peine la langue", écrivait l'actrice dans son autobiographie "Mes étoiles".

Réclamée par Hollywood où elle refuse de s'installer, elle séduit les Américains dans "La panthère rose", puis "Le plus grand cirque du monde" de Henry Hathaway où elle joue la fille de Rita Hayworth.

Après "Sandra" de Visconti où elle porte la robe de mariée de la mère du réalisateur, et "Les Professionnels" avec Burt Lancaster, elle est l'héroïne d'"Il était une fois dans l'Ouest" de Sergio Leone (1968), seule femme entre Charles Bronson et Henry Fonda.

Le Napolitain Pasquale Squitieri, son compagnon pendant presque 30 ans, son "seul amour" et le père de sa fille Claudia, lui fait tourner dix films de 1974 à 2011.

En 2017, le festival de Cannes avait choisi une photo de sa jeunesse pour son affiche, rendant hommage à "une comédienne aventurière, femme indépendante, citoyenne engagée".

Aux jeunes comédiennes, l'actrice, qui a toujours refusé de se dénuder, recommandait de ne pas "tout accepter pour un rôle qui peut vous abîmer ou vous donner l'impression de vous vendre".

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'actrice Claudia Cardinale, le 14 octobre 2009 à Lyon ( AFP / PHILIPPE MERLE )
    L'actrice Claudia Cardinale est décédée à l'âge de 87 ans
    information fournie par AFP 23.09.2025 23:36 

    L'actrice franco-italienne Claudia Cardinale, monument du cinéma qui avait tourné avec les plus grands, est décédée mardi à l'âge de 87 ans en région parisienne. Elle est décédée "auprès de ses enfants" à Nemours, près de Paris, où elle habitait, a annoncé dans ... Lire la suite

  • Emmanuel Macron et Donald Trump en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le 23 décembre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Macron met Trump au défi de stopper la guerre à Gaza pour décrocher le Nobel
    information fournie par AFP 23.09.2025 23:35 

    Emmanuel Macron a mis mardi Donald Trump au défi de stopper la guerre à Gaza s'il veut décrocher le prix Nobel de la paix, avant un échange à l'ONU qui a permis aux deux dirigeants d'afficher leurs désaccords sur la Palestine mais aussi quelques convergences. "Il ... Lire la suite

  • La Cour des comptes en France inquiète de la santé financière d'EDF ( AFP / Sameer Al-DOUMY )
    La Cour des comptes en France inquiète de la santé financière d'EDF
    information fournie par AFP 23.09.2025 22:51 

    La Cour des comptes en France s'inquiète des perspectives financières de l'énergéticien public EDF, appelant à "une répartition claire de l'effort financier" entre Etat, EDF et clients, dans un rapport adressé à la commission des finances de l'Assemblée nationale ... Lire la suite

  • Des femmes, épouses de combattants présumés du groupe État islamique (EI), au camp Al-Roj, où sont détenus des proches de membres présumés de l'EI, le 28 mars 2021 dans la province de Hassakah, au nord-est de la Syrie ( AFP / DELIL SOULEIMAN )
    Au procès des revenantes, plongée dans la paranoïa familiale des Clain
    information fournie par AFP 23.09.2025 22:49 

    "Atmosphère de secret", peur de la délation et non-dits : deux revenantes de Syrie ont plongé mardi la cour d'assises spéciale de Paris dans les dissensions et la paranoïa qui régnait dans le clan familial Clain comme au sein du groupe Etat islamique (EI). Jennyfer ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank