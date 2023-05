OSE Immunotherapeutics poursuit le développement clinique dans la rectocolite hémorragique avec l’intégralité des droits mondiaux du Lusvertikimab

• Lusvertikimab (OSE-127), produit ‘first-in-class’, est l’anticorps monoclonal anti-IL-7R le plus avancé en clinique.

• Essai de phase 2 en cours dans la rectocolite hémorragique (promoteur OSE Immunotherapeutics) après une analyse de futilité positive et selon les points d’inflexion suivants :

o Fin du recrutement : T3 2023.

o Premiers résultats de la phase d’induction : décembre 2023.

o Données de maintenance précoce après 6 mois de traitement : S1 2024.

• OSE Immunotherapeutics détient l’intégralité des droits mondiaux du Lusvertikimab.

• Revue stratégique des opportunités de marché de Lusvertikimab dans la Leucémie Aiguë Lymphoblastique sur la base des données positives d’efficacité préclinique (prix 2022 de « l’American Society of Hematology »).