OSE Immunotherapeutics organise un « Immuno-Oncology R&D Day » le 12 octobre 2021

Nantes, le 27 septembre 2021 - 18 heures – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE) annonce que la Société organise un R&D Day le 12 octobre 2021 de 16 heures à

19 heures en présentiel à Paris et sous format virtuel.



Lors de cet événement, des cliniciens de premier plan et les membres de l’équipe d’OSE Immunotherapeutics présenteront :



• La stratégie de la Société pour construire un portefeuille leader d’immunothérapies du cancer best- et first-in-class.

• La stratégie de positionnement de Tedopi® comme un nouveau standard de traitement du cancer du poumon non à petites cellules après échec des checkpoints inhibiteurs immunitaires ; le développement clinique en cours de Tedopi® comme traitement de maintenance dans le cancer du pancréas et le cancer de l’ovaire.

• Les données cliniques récentes qui soutiennent le développement de BI 765063, l’anticorps first-in-class ciblant l’axe CD47/SIRPα, évalué en monothérapie et en combinaison avec l’anti-PD-1 ezabenlimab dans les tumeurs solides.

• Les produits émergents d’OSE en immuno-oncologie, dont CLEC-1, un nouveau « Don’t Eat Me signal » inhibiteur de point de contrôle myéloïde, et une plateforme d’anticorps bispécifiques, BiCKI®, dont le premier candidat, BiCKI®-IL-7, combine un anti-PD-1 et la cytokine interleukine-7 (IL-7).