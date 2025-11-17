OSE Immunotherapeutics obtient un avis positif de l'IDMC concernant l'essai Artemia

(AOF) - OSE Immunotherapeutics, société de biotechnologie au stade clinique qui développe des immunothérapies contre le cancer et les maladies auto-immunes, annonce que le Comité indépendant d'experts scientifiques (IDMC, Independent Data Monitoring Committee) de l'essai clinique pivot international de Phase 3 Artemia, évaluant Tedopi dans le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC), a émis une recommandation positive pour poursuivre l'essai sans modification.

L'IDMC prévoit une seconde revue de l'essai au cours du premier trimestre 2026. La fin du recrutement dans l'essai Artemia est prévue fin 2026 et les résultats sur le critère principal de survie globale sont attendus pour le premier trimestre 2028.

AOF - EN SAVOIR PLUS