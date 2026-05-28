OSE Immunotherapeutics met en place un financement relais flexible en fonds propres

• Première étape d’une stratégie globale de financement ; la Société a intensifié ses interactions avec les investisseurs institutionnels aux Etats-Unis et en Europe

• Le produit brut pourrait représenter 19,3 millions d’euros sur une période de 24 mois, sur la base du cours actuel de l’action

• Horizon de trésorerie étendu jusqu’à fin décembre 2026

• Dépôt du Document Universel d’Enregistrement 2025 désormais prévu le 3 juin 2026, afin d’inclure ce financement



NANTES, France, le 28 mai 2026, 21h CET – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN : FR0012127173 ; Mnemo : OSE) (la « Société »), annonce aujourd’hui la signature d’une offre visant à mettre en place un financement relais flexible en fonds propres avec IRIS Capital Investment (« IRIS »), dit SmartATM®. Selon les termes de ce financement, dont la signature devrait intervenir dans les prochains jours, IRIS s’engagerait à souscrire jusqu’à 4.000.000 d’actions ordinaires nouvelles de la Société (soit environ 17.0% du capital actuel d’OSE), sous certaines conditions, avec une décote de 5% sur une période pouvant aller jusqu’à 24 mois.