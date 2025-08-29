 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
OSE Immunotherapeutics: la tension monte d'un cran à l'approche de l'AG
information fournie par Cercle Finance 29/08/2025 à 11:19

(Zonebourse.com) - La tension est encore montée d'un cran vendredi entre l'équipe de direction d'OSE Immunotherapeutics et les actionnaires historiques de la société biotechnologique, un peu plus d'un mois avant une assemblée générale qui s'annonce décisive pour l'avenir de l'entreprise.

Dans un communiqué diffusé ce matin, le management d'OSE accuse les actionnaires fondateurs de mener 'une campagne publique de désinformation sans précédent', une tactique qui a engendré de son point de vue 'une confusion et une distorsion des faits' à l'approche de l'AG prévue le 30 septembre.

'L'assemblée générale du 30 septembre représente un moment décisif pour OSE', a rappelé à l'occasion Didier Hoch, le président du conseil d'administration.

'Les actionnaires sont appelés à choisir entre une stratégie crédible et créatrice de valeur, fondée sur l'avancement de Tedopi et Lusvertikimab et la conclusion de partenariats pertinents lorsque les données pivots seront disponibles, ou l'incertitude liée à une prise de contrôle par un petit groupe d'intérêts privés minoritaires dont les propositions manquent de cohérence industrielle, de crédibilité financière et d'une feuille de route viable pour le développement durable de la société', estime-t-il.

Les dirigeant d'OSE assurent notamment que le coût estimé de l'étude de phase 2b pour Lusvertikimab dans la rectocolite hémorragique devrait s'élever à quelques dizaines de millions d'euros, un chiffre qui se situe bien en deçà des 500 millions d'euros évoqués par les actionnaires activistes.

La société assure par ailleurs ne prévoir actuellement aucun plan stratégique visant à recourir à un financement par dette convertible de grande ampleur, contrairement aux affirmations des actionnaires concertistes.

Dominique Costantini, Emile Loria et Alexis Peyroles, les actionnaires fondateurs et dirigeants d'OSE entre 2012 et 2024, se sont récemment opposés publiquement à la stratégie mis en oeuvre par le groupe, notamment concernant le développement clinique du Lusvertikimab, reprochant à la société de concentrer toutes ses ressources sur un seul produit, le Tedopi, un traitement expérimental du cancer du poumon non à petites cellules.

Estimant que cette campagne vise à prendre le contrôle 'de facto' de la société, OSE Immunotherapeutics a engagé une procédure judiciaire devant le Tribunal de commerce de Nantes afin de permettre un jugement sur le fond. Une audience est prévue le 8 septembre 2025.

Si des irrégularités devaient apparaître, la justice pourrait décider de neutraliser ou de limiter les droits de vote des actionnaires minoritaires concernés, prévient OSE.

A la Bourse de Paris, l'action OSE Immuno avançait de 0,7% vendredi matin, ce qui ne l'empêche pas d'accuser un repli de 13% depuis le début de l'année.

Dans une note parue dans la matinée, les analystes d'Edison mettent en évidence (1) le portefeuille diversifié de projets de la société, (2) son historique flatteur en matière de partenariats avec des acteurs pharmaceutiques, (3) sa plateforme préclinique innovante, (4), son équipe de direction expérimentée et (5) sa situation financière solide.

