OSE Immunotherapeutics identifie des anticorps monoclonaux antagonistes de CLEC-1 comme inhibiteurs d'un nouveau point de contrôle des cellules immunes myéloïdes en immuno-oncologie

Présentation orale et présentation poster au congrès annuel (virtuel II)

de l'AACR 2020 (22-24 juin)



o Identification et caractérisation d'une nouvelle voie de point de contrôle myéloïde immunitaire

o Nouvelle étape préclinique avec des anticorps monoclonaux antagonistes de

CLEC-1 bloquant le signal « Don't Eat Me »

o Les anticorps antagonistes ciblant ce nouveau point de contrôle immunitaire ouvrent la voie à une approche innovante en immmunothérapie du cancer



Nantes, le 9 juin 2020, 18 heures - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE), annonce l'identification et la caractérisation d'une nouvelle cible de point de contrôle myéloïde, CLEC-1 (parmi les récepteurs CLR - C-type lectin receptors), et les premiers anticorps monoclonaux antagonistes de CLEC-1 identifiés comme une étape innovante d'immunothérapie du cancer, en présentations orale(1) et en poster(2) au Congrès annuel virtuel (II) de l'American Association of Cancer Research (AACR) qui se tiendra du 22 au 24 juin 2020.